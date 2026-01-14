Die HDBank schließt die Ausgabe von Green Bonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an internationale Investoren ab



HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM - Media OutReach Newswire – 14. Januar 2026 – Die Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank, Börsenkürzel: HDB) hat erfolgreich eine zweite Tranche von internationalen Green Bonds (‚grünen Anleihen') im Wert von 50 Millionen US-Dollar an die Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) und die British International Investment (BII), das britische Entwicklungsfinanzierungsinstitut und ein Impact Investor, ausgegeben. Dadurch wird die 2025 eingeleitete Green Bond-Initiative mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Dollar abgeschlossen.





Das internationale Green Bond-Programm der HDBank stärkt die Finanzierungsdiversifikation und unterstützt nachhaltige, grüne und inklusive Finanzinitiativen in Vietnam.

Die Ankündigung wurde bei der „Eröffnungszeremonie zur Ausgabe von 100 Millionen US-Dollar an Green Bonds" vorgenommen, die kürzlich von der HDBank und seinen Green Bond-Investoren einschließlich FMO, BII und der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) – einem Mitglied der Weltbankgruppe – im Beisein des stellvertretenden Generalkonsuls der Niederlandes und Vertretern des britischen Generalkonsulats in Ho-Chi-Minh-Stadt abgehalten wurde.Die Bonds beinhalteten 30 Mio. Dollar, die privat an die FMO ausgegeben wurden, sowie 20 Mio. Dollar an die BII. Die erste Tranche wurde an IFC ausgegeben, welche die Beteiligung von FMO und BII an der zweiten Tranche ermöglichte.Die Bonds besitzen eine Laufzeit von drei Jahren, sind nicht wandelbar und unbesichert und werden ohne Optionsscheine ausgegeben.Nguyen Huu Dang, CEO der HDBank, erklärte: „Nachhaltige Entwicklungsziele stehen im Mittelpunkt der Strategie der HDBank, die sich darauf konzentriert, den bestmöglichen Nutzen für Kunden, Partner und die Gemeinschaft zu bieten. Die internationale Green Bond-Initiative stellt einen wichtigen Baustein auf unserem Weg zur Erreichung dieser Ziele dar."Die Ausgabe hilft der HDBank dabei, die Finanzierungsquellen zu diversifizieren, ihre nachhaltige Wachstumsstrategie zu unterstützen und ein Fundament dafür zu schaffen, zusätzliches internationales Kapital für Green Finance, nachhaltige Entwicklung und inklusive Finanzinitiativen in Vietnam zu sichern.Dies ermöglicht es wiederum den Kunden, Kapital für die Umsetzung von Sonnenenergieprojekten, den Einsatz von Elektrofahrzeugen, umweltfreundlichen Gebäuden und anderen energiesparenden Lösungen zu erhalten.Die durch Erlöse aus den Green Bonds finanzierten Projekte unterliegen einer strengen Kontrolle, müssen bestimmte Anforderungen an Umweltschutz und soziales Risikomanagement erfüllen sowie die Auswahlkriterien gemäß dem nachhaltigen Finanzierungsrahmen der Bank einhalten. Diese Projekte sollen eine Reduktion von ca. 102.000 Tonnen CO₂ in einem Zeitraum von 10 Jahren bewirken, die Qualität der Umwelt verbessern und einen Beitrag zur vietnamesischen Verpflichtung zum Netto-Null-2050-Ziel leisten.Weichuan Xu, der Leiter der IFC für die Finanzinstitutionengruppe in Vietnam, Kambodscha und der Volksrepublik Laos, erklärte, dass die Ausgabe der Bonds einen wichtigen Schritt bei der Erweiterung des Klimafinanzierungs-Portfolios und zur Förderung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts in Vietnam darstellt.„Die gewonnenen Mittel werden Projekte unterstützen, die nachhaltige Branchen stärken, Arbeitsplätze schaffen und Gemeinschaften stärken," fügte er hinzu.Vertreter von FMO und BII hoben außerdem hervor, dass die Transaktion auch ein starkes Signal für die wachsende Bereitschaft und das Potenzial des nachhaltigen Finanzökosystems von Vietnam darstellt und dabei hilft, mehr Kapital für klimabewusste Projekte zu sichern.Durch diesen Meilenstein unterstreicht die HDBank ihr Engagement für eine nachhaltige Finanzierung und den langfristigen Wohlstand ihrer Kunden, Partner und der Gemeinschaft, während sie gleichzeitig ihre Präsenz im globalen Finanzsektor ausbaut.Hashtag: #HDBank

