dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.01.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: RWE gewinnt 6,9 GW in britischer Offshore-Auktion - KKR-Partnerschaft

ESSEN/SWINDON - Der Energiekonzern RWE war bei der jüngsten Offshore-Wind-Auktion in Großbritannien erfolgreich. Insgesamt habe RWE in der siebten Ausschreibungsrunde (AR7) Zuschläge für eine Kapazität von 6,9 GW erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie zog 3 Prozent an. Analysten sehen den Dax-Konzern als großen Gewinner der Ausschreibungsrunde.

Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs

SAN FRANCISCO/BERLIN - Bayer sieht die Pharmasparte wegen des Erfolgs noch junger Medikamente und geplanter Verkaufsstarts neuer Arzneien wieder auf Wachstumskurs. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher "extrem gutes" Wachstum.

Zinsüberschuss und Aktienhandel bescheren Bank of America mehr Gewinn

CHARLOTTE - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analyste

Russland-Verkauf schmälert Gewinn der Citigroup - Renditeziel bestätigt

NEW YORK - Die Trennung vom Russland-Geschäft hat der Citigroup im vierten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Dem gegenüber standen unter anderem überraschend hohe Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen. Im vierten Quartal reduzierte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Ohne Russlandbelastung hätte der Gewinn bei 3,6 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr verdiente Citi 14,3 Milliarden Dollar und damit 13 Prozent mehr als 2024.

ROUNDUP/ Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal

LONDON - Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es seien 4 bis 5 Milliarden US-Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich mit Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu erwarten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zu den weniger CO2-intensiven Energiequellen zählen etwa Wasserstoff, CO2-Abscheidung sowie Biokraftstoffe.

IPO/Kreise: Bitpanda erwägt Listing in Frankfurt im ersten Halbjahr

WIEN - Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda bereitet sich offenbar auf einen Börsengang in Frankfurt in der ersten Jahreshälfte vor. Das in Wien ansässige Unternehmen könnte bei dem Börsengang eine Bewertung zwischen 4 und 5 Milliarden Euro anstreben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine Notierung bereits im ersten Quartal sei dabei eine Möglichkeit.

Meta streicht Jobs in verlustbringender VR-Sparte

MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta will mit einem verstärkten Fokus auf KI rund jeden zehnten Job in seiner verlustreichen Sparte Reality Labs streichen, die einst als Zukunft des Konzerns galt. Ein Meta-Sprecher bestätigte einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach in einem ersten Schritt mehr als 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Die Meta-Aktie verlor am Dienstag mehr als zwei Prozent.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Fuhst an Spitze der Axel-Springer-Premium-Gruppe - Burgard geht -ROUNDUP: VW-Tochter Audi beendet schwieriges Jahr mit leichtem Aufwind -US-Luxus-Warenhauskonzern Saks Global meldet Insolvenz an -Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics -Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt -Lage der Landwirtschaft zu Beginn der Grünen Woche schwierig -Veltins wächst trotz historischem Absatzminus der Branche -ROUNDUP/Trotz Kritik an X: EU-Spitzenvertreter nicht bei Mastodon -ROUNDUP: Wie neue Pläne für Medizin-Cannabis polarisieren -DIW: Frauenanteil in Vorständen stagniert -Kommt es zum Prozess gegen Scheuer nach Maut-Debakel? -'Bist du tot?' - Kuriose App erstürmt Chinas Charts

