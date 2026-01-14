EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Materials AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.01.2026

Hiermit gibt die Heidelberg Materials AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

