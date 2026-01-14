EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mercedes-Benz Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mercedes-Benz Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.01.2026 / 14:56 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mercedes-Benz Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/ergebnisse-2025/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/results-2025/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/ergebnisse-2025/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/results-2025/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/q2-2026/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://group.mercedes-benz.com/q2-2026/en/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
