EQS-AFR: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
14.01.2026 / 16:24 CET/CEST
Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026
Ort:
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
|Maximilianstraße 35C
|80539 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ttl-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2260174 14.01.2026 CET/CEST
