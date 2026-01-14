EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.01.2026 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hardy
Nachname(n):Mehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,537 EUR29.074,00 EUR
14,537 EUR7.996,35 EUR
14,535 EUR6.540,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,5367 EUR43.611,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet:www.baslerweb.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102854 14.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Basler

