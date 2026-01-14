EQS-News: Abu Dhabi ist Gastgeber der Shoptalk Luxe, wenn sich weltweit führende Unternehmen des Luxuseinzelhandels in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate versammeln

EQS-News: Shoptalk / Schlagwort(e): Sonstiges

Abu Dhabi ist Gastgeber der Shoptalk Luxe, wenn sich weltweit führende Unternehmen des Luxuseinzelhandels in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate versammeln



Die Veranstaltung findet vom 27. bis 29. Januar 2026 statt und wird über 2.000 Teilnehmer und mehr als 170 Referenten zusammenbringen, um wegweisende Konzepte zu erörtern, die das nächste Kapitel des Luxuseinzelhandels prägen werden

ABU DHABI, VAE, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi wird vom 27. bis 29. Januar 2026 Gastgeber der ersten Nahost-Ausgabe der Shoptalk Luxe sein und damit eine der weltweit einflussreichsten Plattformen für den Luxuseinzelhandel zum ersten Mal in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate bringen. An der Veranstaltung nehmen mehr als 2.000 hochrangige Entscheidungsträger und über 170 internationale Referenten teil, darunter Vera Wang, Marco Parsiegla, CEO von Amouage, Daniel Griede, CEO von Hugo Boss, Philippe Zube, CEO von Kerzner International, Michael Ward, Geschäftsführer von Harrods, und viele mehr.

Sie gesellen sich zu einer Reihe weiterer branchenprägender Persönlichkeiten, darunter Julia Goddard, CEO von Harvey Nichols, Alexis Mourot, CEO von Christian Louboutin, und Antony Lindsay, CEO von Fabergé.

Ihre Vorträge bieten mutige Perspektiven zu Themen wie Neuerfindung, Kreativität, digitale Beschleunigung und den sich wandelnden Werten von Luxuskonsumenten und rücken Abu Dhabi in den Mittelpunkt der internationalen Debatte über die Zukunft von Luxus, Mode und gehobenen Konsumerlebnissen.

Als Teil der weltweit anerkannten Shoptalk-Reihe startet Shoptalk Luxe in Abu Dhabi in strategischer Zusammenarbeit mit dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO). Das Debüt spiegelt die wachsende Bedeutung Abu Dhabis als globaler Knotenpunkt wider, an dem Kultur, Handel und Kreativität zusammenfließen und wo internationale Marken zunehmend anspruchsvolle Verbraucher, regionale Märkte und langfristige Wachstumschancen ansprechen. Gestützt auf eine starke wirtschaftliche Basis, eine anspruchsvolle und international orientierte Verbraucherbasis sowie kulturelle Einrichtungen von Weltklasse wie den Louvre Abu Dhabi, das Zayed National Museum und das künftige Guggenheim Abu Dhabi bietet das Emirat ein attraktives Umfeld für Luxusmarken, die eine sinnvolle Bindung und langfristige Präsenz anstreben.

Die Agenda von Shoptalk Luxe wird in Zusammenarbeit mit der Branche erstellt, um sicherzustellen, dass jede Sitzung von realen Herausforderungen, echtem Fachwissen und echten Prioritäten geprägt ist. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die fünf Themen ein, die das Shoptalk Luxe-Programm untermauern:

Wertschöpfung über den Produktbesitz hinaus untersucht Dienstleistungen, Erfahrungen und Communities, die sich um das Produkt selbst drehen.

Vertiefung der Kundenbeziehungen erforscht neue Wege, um Loyalität und langfristigen Wert aufzubauen.

Die Neudefinition von Online- und Offline-Erlebnissen befasst sich damit, wie physische und digitale Berührungspunkte nahtlose, hochwertige Erlebnisse schaffen.

Verbesserung von Suche und Entdeckung konzentriert sich darauf, wie Marken mit Kunden in Verbindung gebracht werden können.

Förderung von Spitzenleistungen durch Führung zeigt auf, wie Teams organisiert, befähigt und inspiriert werden können.

Zusammen führen diese Themen zu praktischen, ehrlichen Diskussionen darüber, wie man relevant bleibt, wächst und die nächste Generation von Luxuskunden bedient.

Shoptalk Luxe wird auch strukturierte, hochwertige Kontakte über seine kuratierte Meetup-Plattform ermöglichen und mehr als 20.000 gezielte Treffen zwischen Marken, Investoren und Technologiepartnern ermöglichen. Mehr als 80 Sponsoren und Lösungsanbieter, darunter führende regionale und globale Marken wie Shopify, eBay und Snapchat, werden voraussichtlich teilnehmen und Innovationen in den Bereichen Personalisierung, Omnichannel-Strategie, künstliche Intelligenz und Technologien präsentieren, die die Zukunft des Luxuseinzelhandels prägen.

Zia Daniell Wigder, Global President, Shoptalk, fügte hinzu: „Shoptalk Luxe ist ein Katalysator, der die globale Luxus-Community zusammenbringt, um sich mit der Zukunft der Branche auseinanderzusetzen. Indem wir Führungskräfte in Abu Dhabi zusammenbringen, schaffen wir eine Plattform für praktische Einblicke und Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass die Teilnehmer Ideen mitnehmen, die sie im Zuge der weiteren Entwicklung der Branche umsetzen können."

Shoptalk Luxe markiert einen entscheidenden Moment für die Rolle Abu Dhabis in der globalen Luxuslandschaft. Die Veranstaltung unterstreicht den wachsenden Einfluss des Emirats als Ort, an dem strategischer Dialog, kreativer Austausch und kommerzielle Ambitionen aufeinandertreffen. Während Luxusmarken und Führungskräfte in die Zukunft blicken, wird Abu Dhabi zunehmend nicht nur als Ort der Zusammenkunft, sondern auch als Ort der Gestaltung der Zukunft der Branche anerkannt. Weitere Informationen und Einzelheiten zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

Informationen zu Shoptalk

Shoptalk ist weltweit als Organisator der besten Veranstaltungen der Einzelhandelsbranche bekannt. Kunden besuchen unsere Messen, um Vorträge der besten Köpfe der Branche zu hören, die neuesten Technologien zu entdecken, sich effizient mit Kollegen und Partnern zu vernetzen und in eine unvergleichliche Atmosphäre einzutauchen, die eine Welt bahnbrechender Möglichkeiten eröffnet. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Einzelhandels.

Shoptalk gehört zur Hyve Group, einem globalen Veranstaltungsunternehmen der nächsten Generation, dessen Ziel es ist, unverzichtbare Veranstaltungen zu schaffen, bei denen Kunden aus aller Welt die Innovation der Branche gestalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Info@Shoptalk.com Informationen zum Abu Dhabi Investment Office (ADIO):

Das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ist die staatliche Einrichtung, die für die Beschleunigung des Wachstums von Abu Dhabi und die wirtschaftliche Transformation des Emirats zuständig ist. Durch umfassende Unterstützungsleistungen ermöglicht ADIO sowohl lokalen als auch ausländischen Investoren, Zukunftsbranchen zu gestalten, die die Lebensqualität, Technologie, Ressourcen und Mehrwertdienste verändern werden. Initiativen mit Schwerpunkt auf regionalem Tourismus und Einzelhandelsentwicklung sowie öffentlich-private Partnerschaften stellen sicher, dass das Wohlergehen der Gemeinschaft im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Wandels in Abu Dhabi steht. Mit einem robusten Netzwerk von Investoren, einer starken Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen und einer globalen Präsenz setzt sich ADIO dafür ein, diejenigen, die in Abu Dhabi investieren, zu befähigen, einen nachhaltigen globalen Einfluss auszuüben Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.investinabudhabi.gov.ae.

