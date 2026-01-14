EQS-News: clearvise AG hat die Anlaufphase erfolgreich abgeschlossen, Outsourcing-Vereinbarung als Teil der strategischen Weiterentwicklung zur YieldCo trat am 1. Januar 2026 vollständig in Kraft

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag

clearvise AG hat die Anlaufphase erfolgreich abgeschlossen, Outsourcing-Vereinbarung als Teil der strategischen Weiterentwicklung zur YieldCo trat am 1. Januar 2026 vollständig in Kraft



14.01.2026 / 17:38 CET/CEST

Frankfurt, 14. Januar 2026 – Tion Renewables und clearvise AG geben heute bekannt, dass die Outsourcing-Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen mit Beginn des neuen Jahres 2026 vollständig in Kraft getreten ist. Die Vereinbarung wurde am 24. September 2026 zwischen den Unternehmen geschlossen und unterstützt die strategische Umwandlung von clearvise in eine dividendenorientierte und kosteneffiziente YieldCo. Mit der Entscheidung zum vollständigen Outsourcing wurden wesentliche operative Geschäftsaktivitäten und alle Mitarbeiter auf die Tion Renewables GmbH übertragen.



Tion, gleichzeitig der größte Minderheitsaktionär von clearvise, befürwortet diesen strategischen Kurswechsel und betont, dass Dividenden, Kostenkontrolle und operative Effizienz für börsennotierte Plattformen im Bereich erneuerbarer Energien im aktuellen Börsenumfeld von entscheidender Bedeutung sind. Ende 2025 verwaltete clearvise ein Onshore-Wind- und Solarportfolio von rund 388 MW in Betrieb.



Für Tion mit seinem Portfolio an erneuerbaren Energien von rund 430 MW in Betrieb (Ende 2025) ist die Integration des operativen Teams von clearvise und die Übernahme der Rolle als langfristiger Business-Services-Partner ein wichtiger Schritt mit Blick auf die ehrgeizigen Wachstumsziele von Tion. Die Verwaltung eines kombinierten Portfolios an erneuerbaren Energien von bald 1 GW ermöglicht erhebliche Synergien im operativen Bereich, eine schnellere Digitalisierung und einen effizienteren Einsatz eines hochqualifizierten Expertenteams – wovon beide Unternehmen profitieren.



„Diese Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation. Als Anteilseigner unterstützen wir die YieldCo-Strategie von clearvise voll und ganz“, sagte Ingmar Helmke, CEO von Tion Renewables. „Gleichzeitig passt die Übernahme des Teams und der operativen Verantwortung als Dienstleister perfekt zu Tions Ziel, sich zu einem der führenden unabhängigen Anbieter von Ökostrom und Energiespeicherung in Europa zu entwickeln. Größere Reichweite, gemeinsames Fachwissen und beschleunigte Digitalisierung werden die Qualität und Effizienz beider Portfolios steigern.“



Petra-Leue Bahns, CEO der clearvise AG, kommentierte: „Damit ist die strategische Weiterentwicklung von clearvise hin zu einer dividendenorientierten YieldCo abgeschlossen. Die Auslagerung unseres Tagesgeschäfts im Rahmen eines langfristigen Dienstleistungsvertrags führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen im Rahmen unserer YieldCo-Strategie. Die Partnerschaft mit Tion ermöglicht einen nahtlosen Betrieb, da das gesamte clearvise-Team zu Tion gewechselt ist und dessen tiefgreifendes Wissen und eingespielte Prozesse weiterhin zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ermöglicht die vollständige Auslagerung clearvise, von größeren Skaleneffekten, operativer Exzellenz und langfristigen Effizienzsteigerungen zu profitieren.“



Über Tion Renewables:

Tion Renewables ist ein unabhängiger Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in München, der sich der Beschleunigung der Energiewende sowie der eigenen Digitalisierung verschrieben hat. Unterstützt durch den Eigentümer EQT Group erwirbt, baut, betreibt und optimiert das Unternehmen kontinuierlich Photovoltaik- und Onshore-Windprojekte sowie Batterieenergiespeichersysteme in ausgewählten europäischen Kernmärkten. Durch den Abschluss langfristiger Stromabnahmeverträge und den Erwerb von Projekten mit garantierter Einspeisevergütung generiert Tion planbare Erträge und stabile Cashflows.



Angetrieben von Leidenschaft und einem Fokus auf operative Exzellenz bündelt Tion umfassende Erfahrungen in den Bereichen Investitionen und Finanzen, Kommerzialisierung von grünem Strom, Anlagenbetrieb sowie Digitalisierung. Mit einem über Technologien und Regionen hinweg diversifizierten Portfolio arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, den Wert seiner Anlagen und den des erzeugten grünen Stroms zu maximieren. Tion profitiert dabei nicht nur von der Finanzkraft der EQT Group, sondern auch von deren fundierter Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und dem Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 600 Industrieberatern.



Mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 eine Leistung von 3 GW zu erreichen, setzt Tion auf langfristige Partnerschaften, die auf Flexibilität und Vertrauen basieren, und gestaltet so die Zukunft der erneuerbaren Energien aktiv mit.



Tion Renewables empowers the energy transition.



Weitere Informationen unter www.tion-renewables.com.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

