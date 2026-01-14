EQS-News: ENCAVIS schließt eine Non-recourse-Projektfinanzierung über 135 Millionen Euro für den Erwerb des 199-MW-Aragón-Portfolios ab

EQS-News: Elbe BidCo GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation

ENCAVIS schließt eine Non-recourse-Projektfinanzierung über 135 Millionen Euro für den Erwerb des 199-MW-Aragón-Portfolios ab



14.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News ENCAVIS schließt eine Non-recourse-Projektfinanzierung über 135 Millionen Euro für den Erwerb des 199-MW-Aragón-Portfolios ab



Hamburg, 14. Januar 2026 – ENCAVIS, ein führender paneuropäischer Anbieter von Erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat erfolgreich eine Projektfinanzierung für das Aragón-Portfolio in Höhe von 135 Millionen Euro abgeschlossen. Das Aragón-Portfolio, das sich in Nordspanien in der Nähe von Saragossa befindet, hat eine Gesamtkapazität von 199 Megawatt (MW) und besteht aus drei Windparks mit einer Gesamtleistung von etwa 142 MW und zwei Photovoltaikanlagen (PV) mit insgesamt 57 MW.



Die Finanzierung erfolgt durch ein Bankenkonsortium bestehend aus Coöperatieve Rabobank U. A., NORD/LB sowie Siemens Financial Services über die Siemens Bank und wurde vom internen Projektfinanzierungsteam von ENCAVIS strukturiert und arrangiert.



„Die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Rabobank, der Nord/LB und Siemens Financial Services sowie unseren Beratern ist ein starkes Signal auch bei unserem spanischen Aragón-Projekt. Auf Basis eines bewährten Ansatzes identifizieren und erwerben wir hochwertige Projekte und realisieren diese gemeinsam mit verlässlichen Partnern über langfristig tragfähige Projektfinanzierungen. Das unterstreicht nicht nur die Stärke unseres Geschäftsmodells, sondern auch das große Vertrauen, das unsere Partner in unser Unternehmen und unser Risikomanagement setzen“, sagt Mario Schirru, CEO von Encavis.



Die Finanzierung umfasst eine Term Facility über 117 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2044, eine Debt Service Reserve Facility (DSRF) über 5 MillionenEuro sowie eine LC Facility über 13 MillionenEuro.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,2 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier.

14.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2259506 14.01.2026 CET/CEST