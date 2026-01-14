EQS-News: Goparity erwirbt spanische Bolsa Social und festigt die iberische Führungsrolle im Bereich Impact Investing

EQS-News: Goparity / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Akquisition beschleunigt die europäische Expansion und erweitert das Investmentangebot der Goparity-Unternehmensgruppe um Equity Crowdfunding

LISSABON, Portugal, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Goparity, eine in Lissabon ansässige Impact-Investment-Plattform, gibt die Übernahme von Bolsa Social bekannt – Spaniens erster Impact-Crowdfunding-Plattform, die von der spanischen Regulierungsbehörde CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) zugelassen wurde. Diese Übernahme durch das portugiesische Fintech-Unternehmen ist ein wichtiger Meilenstein für das iberische und europäische Impact-Investment-Ökosystem. Sie beschleunigt die Expansion von Goparity und stärkt seine Position als führende Referenz im nachhaltigen Crowdfunding.

Mit Niederlassungen in Portugal, Spanien und Kanada hat Goparity bereits mehr als 420 Crowdfunding-Kampagnen auf Kreditbasis gestartet und dabei über 55 Millionen Euro für soziale Projekte auf drei Kontinenten gesammelt. Mit diesem strategischen Schritt wird das Unternehmen zu einer umfassenderen Investitionsplattform mit globaler Wirkung und erweitert sein Portfolio um Kapitalbeteiligungen (Aktienerwerb). In einer ersten Phase werden weiterhin neue Beteiligungsmöglichkeiten über die Bolsa Social-Plattform angeboten.

Durch diesen bedeutenden Schritt – die Integration von Bolsa Social mit mehr als 13.000 Nutzerinnen und Nutzern sowie Investitionen von rund 15 Millionen Euro in Impact-Projekte – erweitert Goparity sein Angebot um eine wegweisende spanische Equity-Crowdfunding-Plattform. Mit der Einführung eines neuen Anlageprodukts diversifiziert das portugiesische Fintech-Unternehmen nicht nur seine Finanzdienstleistungen, sondern beschleunigt auch sein Wachstum in dem strategischen Markt Spanien.

Goparity und Bolsa Social arbeiten bereits seit mehreren Jahren Seite an Seite im europäischen Impact-Ökosystem. Im vergangenen Jahr offenbarte eine engere Zusammenarbeit erhebliche Synergien zwischen den beiden Plattformen und eine klare Übereinstimmung zwischen ihren Investorengemeinschaften. Diese Übernahme ist daher die natürliche Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit.

„Diese Übernahme ist ein historischer Moment für Goparity und für Impact Investing in Europa", so Nuno Brito Jorge, CEO und Mitbegründer von Goparity. „Mit der Einführung von Equity Crowdfunding wollen wir der Finanzierungspartner für wirkungsorientierte Unternehmen und Unternehmer während ihres gesamten Lebenszyklus werden – von dem Moment an, in dem sie neue Anteilseigner suchen, bis hin zu Phasen, in denen je nach Bedarf eine Fremdfinanzierung sinnvoll ist", fügt er hinzu.

José Moncada Durruti, Gründer und CEO von Bolsa Social, ergänzt: „Dank dieses Zusammenschlusses werden die Investoren von Bolsa Social Zugang zu neuen Gelegenheiten für wirkungsorientierte Investitionen haben – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Spanien. Wir begrüßen diesen Schritt, da die Bolsa Social-Community von Investoren und Unternehmen von der Reichweite und professionellen Stärke von Goparity profitieren wird."

Mit dieser Akquisition umfasst die gesamte Investorengemeinschaft nun mehr als 72.000 Personen. Goparity festigt damit seine Position als eine der führenden Plattformen für nachhaltige Investitionen in Europa.

Informationen zu Goparity

Das 2017 gegründete Unternehmen Goparity verfolgt das Ziel, den Zugang zu nachhaltiger Finanzierung zu demokratisieren, indem es Unternehmen und Einzelpersonen zusammenbringt, die in Projekte mit positiven Auswirkungen auf Menschen und den Planeten investieren wollen. Seit ihrer Gründung haben die mehr als 59.000 Nutzerinnen und Nutzer der Plattform über 420 Projekte auf drei Kontinenten finanziert, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Insgesamt wurden mehr als 55 Millionen Euro investiert. Die finanzierten Projekte haben mehr als 100.000 Menschen unterstützt, über 4.000 Arbeitsplätze geschaffen und dazu beigetragen, den Ausstoß von über 30.000 Tonnen CO₂ pro Jahr zu vermeiden.

Informationen zu Bolsa Social

Bolsa Social wurde 2014 gegründet und war die erste spanische Plattform, die von der CNMV für die partizipative Finanzierung von wirkungsorientierten Projekten und Unternehmen zugelassen wurde. Mit einer Community von mehr als 13.000 Nutzerinnen und Nutzern hat sie rund 15 Millionen Euro für über 50 spanische Unternehmen durch Equity Crowdfunding und nachhaltige Kredite mobilisiert. Es wird von spezialisierten Impact-Investoren wie Phitrust, Triodos Ventures, Helenos und dem Impact Innovation Fund (3xP) unterstützt.

