EQS-News: KVP SafePath kündigt strategische Vereinbarung mit der Bioguard Corporation an, um die Entwicklung von Veterinärdiagnostika zu beschleunigen

MCKINNEY, Texas, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- KVP SafePath, ein KVP-Unternehmen, gab heute eine strategische Vereinbarung mit der Bioguard Corporation, mit Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan, bekannt, die darauf abzielt, die Entwicklung und behördliche Zulassung von veterinärmedizinischen Diagnosetests für den nordamerikanischen Markt zu beschleunigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird KVP SafePath die umfangreiche Reagenzienbibliothek und das geistige Eigentum von Bioguard nutzen, um die Entwicklung und Vermarktung von sowohl USDA-lizenzierten als auch USDA-befreiten veterinärdiagnostischen Assays zu unterstützen. Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit die Entwicklungszeiten erheblich verkürzt und das Diagnoseportfolio von KVP SafePath erweitert.

Als Teil der Vereinbarung beabsichtigt KVP SafePath, USDA-Lizenzen für 4DX- und 3DX-Testpanels für Hunde und Katzen anzustreben, die eine diagnostische Kategorie mit einer geschätzten jährlichen Marktgröße von mehr als 500 Millionen US-Dollar in Nordamerika abdecken. Die Partnerschaft baut auf einer bestehenden Arbeitsbeziehung zwischen KVP SafePath und Bioguard auf und verschafft Bioguard durch die kommerziellen und vertrieblichen Möglichkeiten von KVP SafePath einen direkten Zugang zum nordamerikanischen Veterinärdiagnostikmarkt.

„Diese Vereinbarung beschleunigt unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige diagnostische Assays auf den Markt zu bringen, erheblich. Durch die Kombination der fundierten wissenschaftlichen Fähigkeiten von Bioguard mit dem regulatorischen, produktionstechnischen und kommerziellen Know-how von KVP SafePath stärken wir unsere Diagnostik-Plattform und treiben unsere langfristige Wachstumsstrategie voran"

- Ken Bowman, Chief Executive Officer, KVP International

„Wir betrachten diese Vereinbarung als eine starke Annäherung zwischen zwei Organisationen mit gemeinsamen Zielen. Nordamerika ist der weltweit größte Markt für Veterinärdiagnostik und wächst sowohl in seiner Größe als auch in seiner Komplexität weiter. Zusammen mit KVP SafePath stellt diese Vereinbarung einen bewussten Schritt für Bioguard dar, auf dem weltweit größten Markt für Veterinärdiagnostik eine Präsenz aufzubauen."

- Edward Lai, President, Bioguard Corporation

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Strategie von KVP SafePath, sein diagnostisches Angebot zu erweitern und innovative, zuverlässige Testlösungen für Tierärzte anzubieten.

