EQS-News: LAIQON AG startet 2026 mit neuem Führungsteam

LAIQON AG startet 2026 mit neuem Führungsteam

Besetzung zentraler Schlüsselpositionen mit ausgewiesenen Experten

Hamburg, 14. Januar 2026

Zum 1. Januar 2026 startete Dipl.-Kfm. Axel Hörger als Vorstandsmitglied und Chief Strategy Officer (CSTRO) der LAIQON AG. Das neu formierte Vorstandsteam mit Dipl.-Ing. Achim Plate als Chief Executive Officer (CEO) und Axel Hörger steht für eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung für die Wachstumsstrategie GROWTH 28 des Premium Wealth-Spezialisten.

Auch die zweite Führungsebene wurde neu aufgestellt. Vier neue Bereichsvorstände verantworten die Bereiche Finanzen, AI, Technology sowie Recht, Compliance und People & Organisation. Zudem verstärkt Tino Golsch das Geschäftsführungsteam um Stefan Mayerhofer und Oliver Piworus des Vermögensverwalters BV Bayerische Vermögen GmbH.

Mit der Erweiterung des Führungsteams in zentralen strategischen und operativen Einheiten des Konzerns unterstreicht LAIQON die Ambition, die Skalierungsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens weiter auszubauen.

Das Team im Überblick:

Björn Landsberg, Chief Financial Officer (CFO)

Björn Landsberg verantwortet als CFO seit 1. Januar 2026 das Konzernressort Finanzen. Er bringt umfassende Erfahrung in allen Bereichen des Finanzwesens mit, von der Konzernrechnungslegung über die Steuerung von Transformations- und M&A-Prozessen bis hin zum Finance Business Partnering. Der Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war zuletzt als Group CFO bei dem Finanzdienstleister Brightpoint Group tätig.

Christian Sievers, Chief AI Officer (CAIO)

Christian Sievers, M.Sc., verantwortet seit April 2020 zusammen mit Herrn Plate das Wachstum des WealthTech LAIC, insbesondere im Portfoliomanagement. Als CAIO wird er mit seinem Team den weiteren Ausbau des Produktportfolios der LAIC Next Gen Wealth Plattform sowie die Betreuung und Gewinnung von White-Label-Partnern vorantreiben. Besonders hervorzuheben ist der weitere Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Union Investment im Bereich des Kooperationsprodukts „WertAnlage“, die das Wachstum von LAIQON nachhaltig stärkt.

Dr. Claas Müller-Lankenau, Chief Technology Officer (CTO)

Dr. Claas Müller-Lankenau verantwortet seit Januar 2021 als Head of Technology den Aufbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. Das Team des CTO hat maßgeblich zur Entwicklung der Digital Asset Plattform (DAP 4.0) beigetragen, die als technologisches Rückgrat der Steuerung der Geschäftssegmente des Konzerns dient. Die für das 1. Quartal 2026 vorgesehene ISO 27001-Zertifizierung der LAIQON AG und des LAIC-Teilkonzerns sowie der weitere konzernweite Ausbau der GenAI stärken die Zukunftssicherheit und Innovationsfähigkeit des Premium Wealth Spezialisten.

Greta Gaumert, General Counsel und Chief HR Officer (CHRO)

Greta Gaumert, Volljuristin, verantwortet seit Juli 2024 als General Counsel und Head of Group Compliance das Konzernressort Recht, Regulatorik und Compliance. Sie wird nun zudem den Bereich Risk und als neue CHRO den Bereich People & Organisation verantworten, strategisch weiterentwickeln und die Transformation der LAIQON AG zu einem international agierenden, innovationsgetriebenen Wealth Manager aktiv begleiten.

Tino Golsch, Geschäftsführer BV Bayerische Vermögen GmbH

Tino Golsch ist seit Oktober 2025 Geschäftsführer der BV Bayerische Vermögen GmbH. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Personalführung, strategischer Planung und Geschäftsentwicklung verstärkt er die Geschäftsführung des Vermögensverwalters BV Bayerische Vermögen GmbH.



Dazu CEO Dipl.-Ing. Achim Plate: „Mit dem neuen Führungsteam schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Wachstum nachhaltig zu beschleunigen und unsere Innovationskraft weiter zu stärken. Durch die gebündelte Expertise und die klare neue Verantwortungsstruktur ist LAIQON optimal aufgestellt, um die Chancen eines dynamischen Marktumfelds zu nutzen.“

Portraitfotos erfragen Sie bitte unter presse@laiqon.com

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,2 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: presse@laiqon.com

