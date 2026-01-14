EQS-News: Nexus Uranium gibt Änderung des US-Kürzels bekannt

Emittent / Herausgeber: Nexus Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nexus Uranium gibt Änderung des US-Kürzels bekannt



14.01.2026 / 16:55 CET/CEST

Vancouver, British Columbia – 14. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 14. Januar 2026 unter dem neuen OTC-Kürzel „NEXUF“ gehandelt werden.

Der Wechsel vom vorherigen Kürzel „GIDMF“ zu „NEXUF“ erfolgt im Rahmen der laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Identität auf dem US-Markt an seinen aktuellen Firmennamen und sein Kürzel an der Canadian Securities Exchange, „NEXU“, anzugleichen. Alle anderen Handelskürzel, einschließlich NEXU an der CSE und JA7 an der FWB, sowie die CUSIP-Nummer des Unternehmens bleiben unverändert.

„Mit dem Erhalt des neuen US-Kürzels schließen wir unser Unternehmens-Rebranding ab, wodurch es amerikanischen Anlegern erleichtert wird, unsere Nexus-Aktien zu finden und zu handeln“, so CEO Jeremy Poirier. „Wir wissen die laufende Unterstützung unserer Aktionäre beim Ausbau unseres Uranportfolios in Nordamerika sehr zu schätzen.“

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

——

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

info@nexusuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den erwarteten Handelsbeginn unter dem neuen OTC-Kürzel am 14. Januar 2026. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, einschließlich der rechtzeitigen Bearbeitung der Änderung des Kürzels durch die OTC Markets Group. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Umsetzung der Änderung des Kürzels oder Verwaltungsprozessen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wesentlich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

