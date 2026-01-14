EQS-News: PlanetAI Nature Space, Spaniens erster Zertifizierer von Emissionsgutschriften und EU-Spitzenreiter in Bezug auf das Volumen der ausgestellten Gutschriften

EQS-News: PlanetAI Nature Space / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

PlanetAI Nature Space, Spaniens erster Zertifizierer von Emissionsgutschriften und EU-Spitzenreiter in Bezug auf das Volumen der ausgestellten Gutschriften



14.01.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- PlanetAI Nature Space (PNS) hat sich als erste in Spanien gegründete Zertifizierungsstelle für Emissionsgutschriften und als führender Standard der Europäischen Union nach dem Volumen der ausgestellten Emissionsgutschriften etabliert, mit mehr als 133 Millionen Gutschriften.

PNS wurde 2023 in Barcelona gegründet, um eine kritische Lücke auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu schließen: echte Rückverfolgbarkeit, wissenschaftliche Strenge und technologische Präzision. Zu diesem Zweck entwickelt das Unternehmen eine eigene Technologie, die künstliche Intelligenz, satellitengestützte Erdbeobachtung mit multispektralen und historischen Daten sowie maschinelles Quantenlernen integriert, um das Umweltsystem als ein vollständig vernetztes Ganzes zu modellieren. Diese Kombination ermöglicht eine äußerst genaue Berechnung der Kohlenstoffvorräte, des Erhaltungszustands und der Ausgabe sowohl aktueller als auch „älterer" Emissionszertifikate, wobei die Kohlenstoffbindung in der Vergangenheit auf der Grundlage historischer Satellitendaten quantifiziert wird, mit einem hohen Maß an Transparenz und zeitlicher Tiefe.

Der Zertifizierungsprozess wird durch ein Peer-Review-System unterstützt, bei dem externe Experten mit Doktortitel aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen die Projekte bewerten und so die Qualität durch international anerkannte wissenschaftliche Forschung sicherstellen.

PNS arbeitet derzeit mit vier Methoden und einem Biodiversitätssiegel:

Waldkohlenstoff

Blauer Kohlenstoff

Palmkohle

Methan-Minderung

Biodiversitätssiegel (einschließlich Zertifizierung zur Vermeidung von Entwaldung gemäß der EU-Entwaldungsverordnung – EUDR).

Darüber hinaus entwickelt PNS zwei neue Methoden: ARR (Aufforstung, Wiederaufforstung und Wiederbegrünung) und landwirtschaftliche Böden als Kohlenstoffsenke.

Das überlieferte Wissen der lokalen Gemeinschaften ist eine tragende Säule der Organisation und ist strukturell in ihre Methoden integriert, da es eine wesentliche Rolle bei der Erhaltung der Ökosysteme spielt.

Die Rückverfolgbarkeit der Kredite wird durch die Blockchain-Technologie gewährleistet. Diese stellt sicher, dass jeder Kredit während seines gesamten Lebenszyklus einzigartig, transparent, überprüfbar und rückverfolgbar ist.

PNS hat auch ein für Projektentwickler konzipiertes Finanzmodell eingeführt: Bis zum Verkauf der Emissionsgutschriften werden keine Ausgabegebühren erhoben. Die Entwickler tragen nur die Kosten für das Onboarding und die Registrierung des Projekts auf der PNS-Plattform, wodurch finanzielle Hürden im Vorfeld beseitigt und die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts erleichtert werden.

Mit diesem technologischen, wissenschaftlichen und sozialen Ansatz positioniert sich PlanetAI Nature Space als europäischer Maßstab für die Zertifizierung von Kohlenstoffgutschriften. Dies wird durch internationale Anerkennung wie die des Weltwirtschaftsforums für die Quantum Aqua-Technologie von PNS zur Ortung von Grundwasser an jedem beliebigen Ort der Welt sowie durch die Mitgliedschaft im Climate Technology Centre and Network (CTCN), dem Technologiezweig der UNFCCC, untermauert.

Kontakt: PlanetAI Naturraum | +34 611 698 985 | info@planetainature.org

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/planetai-nature-space-spaniens-erster-zertifizierer-von-emissionsgutschriften-und-eu-spitzenreiter-in-bezug-auf-das-volumen-der-ausgestellten-gutschriften-302660756.html

14.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2259674 14.01.2026 CET/CEST