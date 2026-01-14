EQS-News: Sunshare Glory: Das 20 Jahre haltbare, halbfeste Stromspeichersystem für Balkone für maximale Energieeinsparungen

EQS-News: Sunshare Technology Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sunshare Glory: Das 20 Jahre haltbare, halbfeste Stromspeichersystem für Balkone für maximale Energieeinsparungen



14.01.2026 / 09:05 CET/CEST

FRANKFURT, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Da der Energieverbrauch im Winter seinen Höhepunkt erreicht und die Stromrechnungen in ganz Deutschland in die Höhe schnellen, hat Sunshare, ein technologischer Innovator im Bereich der Solarstromspeichersysteme für Balkone, heute die Verfügbarkeit von Glory bekannt gegeben. Dieses revolutionäre Solarspeichersystem für Balkone wurde entwickelt, um Haushalten zuverlässige, langfristige Energieunabhängigkeit zu bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Speicherlösungen ist Glory nicht nur eine effiziente Lösung für aktuelle Rechnungen, sondern auch ein robustes Familienvermögen, das für eine Lebensdauer von über 20 Jahren ausgelegt ist.

eXtraSolid™-Technologiey: Längere Lebensdauer, höhere Renditen

Das Herzstück von Glory ist die branchenweit erste halbfeste Batterie in EV-Qualität. Mit einer Lebensdauer von mehr als 7.000 Zyklen bietet das System eine Lebensdauer von über 20 Jahren – 30 % länger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Über diesen Zeitraum von 20 Jahren bedeutet die Langlebigkeit eine geschätzte Gesamteinsparung von 20.540 € – 5.135 € mehr als bei herkömmlichen 15-Jahres-Systemen.

Maximale Erzeugung: 3200 W Solarleistung freischalten

Glory verfügt über ein innovatives duales MPPT-Design, wobei jeder Kanal 1200 W unterstützt. Das Design garantiert eine konstante Vollleistung und beseitigt damit effektiv die Leistungsprobleme, die häufig bei herkömmlichen 4-Kanal-MPPTs auftreten. Darüber hinaus ermöglicht die AC-Kopplungsfähigkeit eine nahtlose Plug-and-Play-Aufrüstung bestehender 800-W-Balkon-Solarsysteme, wodurch die Eingangsleistung auf massive 3200 W gesteigert wird, ohne dass neue größere Investitionen erforderlich sind, und eine höhere Energierückgabe gewährleistet wird.

Skalierbare Kapazität: Flexible Investition für wachsende Anforderungen

Die modulare Architektur von Glory wurde im Hinblick auf Flexibilität entwickelt und senkt die Einstiegshürde mit Startkapazitäten von 1,5 kWh/2 kWh, die je nach Budget problemlos auf bis zu 10 kWh erweitert werden können. Eine 10-kWh-Anlage, unterstützt durch 2400 W PV, kann eine Selbstversorgung von 85–100 % für einen Standardhaushalt mit 3–4 Personen erreichen und sorgt so für eine stabile Stromversorgung bei Tag und Nacht.

Intelligente Steuerung: Maximale Selbstversorgung und Einsparungen

Um keine Energie zu verschwenden, integriert Glory ein intelligentes EMS mit Smart Plugs und Zählern, das drei dynamische Planungsmodi unterstützt. Über die benutzerfreundliche App können Nutzer den Energiefluss in Echtzeit überwachen und den Verbrauch automatisch anpassen, um den Eigenverbrauch und die Einsparungen zu maximieren.

Informationen zu Sunshare

Sunshare wurde 2023 als Unternehmen der Sungrow-Gruppe gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Balkon-PV-Anlagen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Sunshare hat sich der Mission „Green power for life moments" verschrieben und bietet sichere, effiziente und intelligente Systeme für saubere Energie an, die erneuerbare Energien für Haushalte auf der ganzen Welt zugänglich und zuverlässig machen. Weitere Informationen: https://sunsharetek.com

