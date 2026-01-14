EQS-News: TIC Holding Schweiz erwirbt HSE Conseils

EQS-News: TIC Holding Schweiz AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch die Winterberg Investment X und verwaltet von der Winterberg Advisory GmbH, hat die HSE Conseils SA mit Sitz in Laténa, Neuchâtel und sechs weiteren Standorten in der Schweiz übernommen.

BAAR, Schweiz, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TIC Holding Schweiz hat erfolgreich die HSE Conseils SA mit Sitz in Laténa, Neuchâtel, und 6 weiteren Standorten in den Kantonen Waadt, Wallis, Genf, Freiburg und Jura übernommen. Der bisherige Inhaber Marc Dutoit beteiligt sich im Zuge der Transaktion an der Holding und bleibt weiter Geschäftsführer des Unternehmens.

Successful closing of the transaction in Zurich (from left to right): Claudio Dâ€˜Amico, Robert Manikkuttiyil, Iris RÃ¼tter, Andreas Rudolf, Alessandro Capone, Marc Dutoit, Fabian KrÃ¶her, Ralph Nowak, Lorenzo Tencati, Tjardo Starsberg, Stephan Greber, Andreas BÃ¤ttig, Roberto Di Grazia, ValÃ©rie Geiser

HSE ist seit fast 20 Jahren die führende Spezialistin im Bereich Bau-, Umwelt- und Arbeitssicherheit in der Romandie. HSE Conseils SA bietet ein umfassendes Leistungsportfolio für Baufirmen, Immobilienverantwortliche, Planer, Unternehmen und öffentliche Institutionen. Dazu zählen nach Schweizer SAS akkreditierte Schadstoffdiagnostik und -analysen (u. a. Asbest, PCB, Blei), Umwelt- und Abfallmanagement, Sicherheits- und Gesundheitskonzepte (MSST) sowie Messungen der Innenraumluftqualität. Die Analysen erfolgen im eigenen SAS-akkreditieren Labor und dienen als Grundlage für fundierte, gesetzeskonforme Lösungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Sicherheitsberatung und -planung auf Baustellen und in Betrieben, ergänzt durch Schulungen und Weiterbildungen. HSE Conseils begleitet ihre Kunden von der Risikoanalyse bis zur Umsetzung von Schutz- und Sanierungsmassnahmen und trägt so zu sicheren, nachhaltigen und normgerechten Arbeits- und Bauumfeldern bei.

Marc Dutroit: „Die TIC Holding ist die perfekte Käuferin unserer Unternehmensgruppe, die schon mehrere Standorte und Sektoren abdeckt. Vor allem haben mich das Team überzeugt, die hohe Dynamik sowie die dezentrale, föderale Struktur der Gruppe. Ich freue mich sehr darauf, innerhalb der Holding die Plattform Bau-, Umwelt- und Arbeitssicherheit weiter zu entwickeln. Zusammen werden wir das starke Wachstum von HSE noch weiter beschleunigen und gleichzeitig von den Synergien mit den anderen Gruppenunternehmen profitieren. Unsere Struktur, das gesamte Team und alle Ansprechpartner für unsere Kunden bleiben bestehen und wir liefern höchste Qualität und Verlässlichkeit."

Ralph Nowak, Verwaltungsrat der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, ergänzt: „Wir sind begeistert, dass wir die HSE für unsere Gruppe gewinnen konnten. Mit HSE decken wir jetzt die Sektoren Industrie, Baustoffe sowie Bau-, Umwelt und Arbeitssicherung ab. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unserer TIC Holding Schweiz - die drei Plattformen unterstreichen unsere Position als führende unabhängige Gruppe dieser Bereiche in der gesamten Schweiz. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an verbesserten und transparenteren Abläufen durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz so dass Mitarbeiter und Kunden von unseren Synergien in der Gruppe profitieren können. TIC Holding Schweiz wird auch 2026 weiter den festgelegten Weg der Unabhängigkeit, Qualität, und Skalierbarkeit gehen."

Winterberg ist im Sektor der akkreditierten Prüf- und Kalibrierleistungen speziell im Bereich Bau und Infrastruktur, sowie im industriellen Bereich der Messtechnik und Werkstoffprüfung in der Schweiz aktiv auf der Suche nach Zukäufen. Die TIC Holding Schweiz wird kontinuierlich erweitert, um eine optimale Abdeckung aller relevanten Bereiche sowie geographisch schweizweit sicherstellen zu können. Hierzu ist Winterberg in aktiven Gesprächen mit einer Reihe weiterer Unternehmen.

Über HSE Conseils SA

Die HSE Conseils SA mit Sitz in Laténa, Neuchâtel, und 6 weiteren Standorten in den Kantonen Waadt, Wallis, Genf, Freiburg und Jura ist seit über 20 Jahren die führende Spezialistin im Bereich Bau-, Umwelt- und Arbeitssicherheit in der Romandie. HSE Conseils bietet ein umfassendes Leistungsportfolio für Baufirmen, Immobilienverantwortliche, Planer, Unternehmen und öffentliche Institutionen. Dazu zählen nach Schweizer SAS akkreditierte Schadstoffdiagnostik und -analysen (u. a. Asbest, PCB, Blei), Umwelt- und Abfallmanagement, Sicherheits- und Gesundheitskonzepte (MSST) sowie Messungen der Innenraumluftqualität. Die Analysen erfolgen im eigenen SAS-akkreditierten Labor und dienen als Grundlage für fundierte, gesetzeskonforme Lösungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Sicherheitsberatung und -planung auf Baustellen und in Betrieben, ergänzt durch Schulungen und Weiterbildungen. HSE Conseils begleitet ihre Kunden von der Risikoanalyse bis zur Umsetzung von Schutz- und Sanierungsmassnahmen und trägt so zu sicheren, nachhaltigen und normgerechten Arbeits- und Bauumfeldern bei.

Über TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz ist eine der führenden Schweizer Unternehmensgruppen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmens-funktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt werden. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.

Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

Die in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich kleiner und mittelgroßer Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert – unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory – sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen. Sowohl Winterberg Advisory als auch Winterberg Group werden von ihren Gründungspartnern Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak und Lorenzo Tencati geführt.

Weitere Informationen über TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.tic-holding.ch

Weitere Informationen über HSE Conseils SA finden Sie unter www.hseconseils.ch

Weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen der TIC Holding Schweiz AG, finden Sie unter www.metron-labo.ch, www.transgeo.ch, www.lcbe.ch

Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group.

Informationen über die auch von Winterberg verwaltete schweizerische Plattform Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch

