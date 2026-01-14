EQS-News: Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit



14.01.2026 / 09:09 CET/CEST

Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit

Dreifache „A“-Bewertung von Lenzing als eines von nur 23 Unternehmen weltweit

Führende Rolle in den Bereichen Klima, Wald und Wasser erneut bestätigt

CDP als weltweit einziges unabhängiges System zur Offenlegung von Umweltauswirkungen

Lenzing, Januar 14, 2026 – Die Lenzing AG wurde erneut von der globalen gemeinnützigen Organisation CDP für ihre transparente Berichterstattung und ihre Leistungen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ausgezeichnet. Damit zählt Lenzing zu den weltweit nur 23 Unternehmen, die es 2025 in allen drei Kategorien auf die „Corporate‑A‑List“ geschafft haben – unter mehr als 22.000 Unternehmen, die ihre Umweltdaten offengelegt haben. Für die Lenzing AG ist es bereits das vierte Mal, dass sie diese prestigeträchtige Triple‑„A“-Bewertung erhält.

„Das erneute Triple‑A bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit konsequent und messbar voranzutreiben. Die Verbesserungen im Wasser- und Waldmanagement und die Beibehaltung der Klimabewertung auf dem gleichen Niveau zeigen, wie effektiv unsere Teams an den wichtigsten Hebeln arbeiten. Wir werden diesen Weg entschlossen weitergehen und die Transformation unserer Industrie aktiv mitgestalten“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsmitglied der Lenzing AG.

CDP betreibt die weltweit größte Umweltdatenbank, ist an globalen Offenlegungsstandards wie TCFD ausgerichtet und gilt als Goldstandard der Umweltberichterstattung. Die Bewertungen dienen Investoren und Geschäftspartnern als wichtige Entscheidungsgrundlage und bestätigen die führende Rolle von Lenzing im Bereich Corporate Sustainability.

Lenzing setzt sich im Rahmen ihrer strategischen Säulen und in ihren definierten Kernbereichen wie Dekarbonisierung, nachhaltige Rohstoffbeschaffung und verantwortungsbewusster Umgang mit Wasser ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. So achtet Lenzing beispielsweise auf eine ausschließlich nachhaltige Beschaffung von Holz und Faserzellstoff, eine optimale Nutzung ihrer Rohstoffe sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und Investitionen in Erneuerbare.

Weitere Informationen zu Zielen und Fortschritten finden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2024. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 erscheint am 19. März 2026.

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

