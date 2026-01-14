Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Bang & OlufsenBericht 2. Quartal 2026
Bank of AmericaBericht Geschäftsjahr 2025
BRAIN BiotechBericht Geschäftsjahr 2025
CitigroupBericht Geschäftsjahr 2025
Frontier DevelopmentBericht 2. Quartal 2026
H.B. FullerBericht Geschäftsjahr 2025
InfosysBericht 3. Quartal 2026
InterparfumsBericht 2. Quartal 2025
KB HomeBericht Geschäftsjahr 2026
PONO CAPITAL THREE INC.Bericht 2. Quartal 2026
RYOHIN KEIKAKU CO.Bericht 1. Quartal 2026
SHIFTBericht 1. Quartal 2026
TFF GroupBericht 2. Quartal 2026
TohoBericht 3. Quartal 2025
Wells FargoBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

