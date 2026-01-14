Frankreichs Wirtschaft wächst im Schlussquartal trotz Haushaltskrise

Paris, 13. Jan (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 trotz der ⁠politischen Unsicherheiten ‍im Land voraussichtlich leicht gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal ‌um mindestens 0,2 Prozent zugelegt, teilte die französische Notenbank ‍am Dienstag unter Berufung auf ihre monatliche Unternehmensumfrage mit. Damit bestätigte die Zentralbank ihre bisherige Schätzung. Getrieben wurde das Wachstum im Dezember ‍vor allem durch die ⁠Luft- und Raumfahrt sowie die Rüstungsindustrie. Im dritten Quartal war die Wirtschaft ‍noch um 0,5 Prozent gewachsen.

Für Januar rechnen die befragten ⁠Firmen mit einer uneinheitlichen Entwicklung: Während im Dienstleistungssektor eine Belebung erwartet wird, dürfte sich die Industrieproduktion ‍abschwächen. Als ‌Belastungsfaktor gilt weiterhin die Unsicherheit über den Haushalt für das Jahr 2026, der vom Parlament noch nicht verabschiedet wurde.

(Bericht von Leigh Thomas,; Bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)