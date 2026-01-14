Game District überschreitet 2025 die Marke von 2,2 Milliarden Downloads weltweit



Mit 2,2 Milliarden Downloads, 22 Millionen DAU in der Spitze und starkem Umsatzwachstum beweist Game District, dass in MENAP ansässige Gaming-Unternehmen mit globaler Effizienz und Disziplin skalieren können.

DUBAI — Game District, ein in MENAP ansässiges Unternehmen für Mobile Gaming, das in Pakistan, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig ist, gab bekannt, dass sein Portfolio im Jahr 2025 2,2 Milliarden Downloads überschritten hat, womit das Unternehmen zu einer begrenzten Anzahl von Herausgebern weltweit gehört, die diese Marke innerhalb eines einzigen Kalenderjahres erreicht haben. Dieser Meilenstein unterstreicht den Aufstieg von MENAP zu einer glaubwürdigen Quelle für weltweit wettbewerbsfähige Mobile-Gaming-Unternehmen.





„Wir führen diese Leistung auf ein Hochfrequenz-Produktionssystem zurück, das durch zentralisierte Daten, Monetarisierung und Nutzerakquise unterstützt wird“, sagt Saad Hameed Khan, CEO und Mitbegründer von Game District. „Es ist ein System, das darauf ausgelegt ist, schnell zu testen, effizient zu lernen und erfolgreiche Produkte weltweit zu skalieren.“



22 Millionen täglich aktive Nutzer gemeldet

Im Jahr 2025 erreichte Game District in der Spitze 22 Millionen täglich aktive Nutzer (Daily Active Users, DAU), wobei mehrere Titel in den App-Store-Charts der wichtigsten internationalen Märkte vertreten waren. Die Expansion des Unternehmens spiegelt ein umsetzungsorientiertes Betriebsmodell wider, das sich auf schnelle Iteration, strenge Messungen und skalierbares Wachstum konzentriert.

„In einer Zeit, in der der Markt für Mobile Gaming mit Akquisitionskosten, Plattformverschiebungen und Konsolidierung konfrontiert ist, ist unsere Dynamik bemerkenswert“, so Khan.

„Die weltweiten Downloads von Mobile Games haben weitgehend ihren Höhepunkt erreicht, wodurch nun eher die betriebliche Effizienz als das Volumen allein im Vordergrund steht. Dieser Meilenstein zeigt, dass ein in MENAP ansässiger Herausgeber mit Disziplin und Konsequenz im globalen Wettbewerb bestehen kann.“

Kapitaleffizientes Wachstum in einer kapitalintensiven Branche

Im Gegensatz zu vielen anderen schnell wachsenden Gaming-Unternehmen hat Game District sein Wachstum weitgehend selbst finanziert, vor allem durch den operativen Cashflow. Dieser Ansatz hat eine nachhaltige Skalierung bei gleichzeitiger Wahrung der strategischen Kontrolle ermöglicht.

Im Jahr 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 55 %, während die Zahl der Downloads um 35 % zunahm. Während viele Herausgeber ihre Investitionen reduzieren oder Umstrukturierungen vornehmen, hat Game District weiter expandiert, ohne sein Kapital überzustrapazieren.

Flaggschiff-Titel fördern das Engagement

Laut Sensor Tower machen die fünf wichtigsten Titel von Game District etwa 40 % der gesamten DAU aus, was die starke Flagschiff-Leistung und -Nachhaltigkeit sowie die Breite des Portfolios widerspiegelt.

Zu den wichtigsten Titeln des Jahres 2025 gehören My Supermarket Simulator 3D, Annoying Uncle Punch Game, Mini Relaxing Game – Pop It, Kick & Break The Ragdoll Games und Satisfying Coloring, die jeweils durch leistungsorientierte Iteration für ein Massenpublikum skaliert wurden.

Entstanden in Lahore, Istanbul und Dubai

Game District betreibt Studios in Lahore, Istanbul und Dubai und kombiniert lokale kreative Autonomie mit zentralisierten Funktionen in den Bereichen Produktentwicklung, Analyse, Monetarisierung und Nutzerakquise.

Während Hyper-Casual-Games das frühe Wachstum vorangetrieben haben, konzentriert sich das Unternehmen nun auf hybride Casual- und Hybrid-Simulationsformate. Die ersten Markteinführungen erzielten eine Kundenbindungsrate von 16 % nach 30 Tagen, was nahezu dem Doppelten der Kategorie-Benchmarks entspricht.

„Wir haben bewiesen, dass wir global wettbewerbsfähig sind“, schloss Khan. „Jetzt bauen wir langlebige Produkte, zu denen Mobile Game-Spieler jahrelang zurückkehren, und skalieren dabei nachhaltig von MENAP in die ganze Welt.“

