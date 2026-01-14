Insider: Syrien fordert vom Libanon Auslieferung von Ex-Offizieren Assads

Dubai, 14. Jan (Reuters) - Syrien fordert vom Libanon die Auslieferung von über 200 Offizieren, die unter dem Ex-Präsidenten Baschar al-Assad gedient haben und ⁠offenbar die neue ‍Regierung in Damaskus stürzen wollen.

Dies geht unter anderem aus Angaben von drei hochrangigen syrischen Quellen, zwei hochrangigen Mitgliedern libanesischer ‌Sicherheitskreise und einem mit dem Besuch vertrauten Diplomaten hervor. Demnach hat ein hochrangiger syrischer Regierungsvertreter ‍am 18. Dezember seinen libanesischen Kollegen in Beirut getroffen und eine Liste mit den Namen der Gesuchten übergeben.

Hintergrund der syrischen Forderung ist eine Reuters-Recherche über Umsturzpläne von Exil-Syrern. Demnach versuchen der Cousin Assads, Rami Machluf, und der frühere Chef des Militärgeheimdienstes, Kamal ‍Hassan, von ihrem Exil in Moskau aus ⁠militante Gruppen von Alawiten im Libanon und an der syrischen Küste zu finanzieren. Ziel sei es, die jetzige syrische Regierung unter Präsident Ahmed ‍al-Scharaa zu untergraben und die Kontrolle über die von Alawiten bewohnten Küstengebiete zurückzugewinnen.

Der Entsandte der syrischen Regierung ⁠wurde bei seinem Besuch in Beirut in einem bei Assad-Anhängern beliebten Restaurant gesehen. Dies wird als Warnung an die angeblichen Umstürzler verstanden, dass der Libanon kein sicherer Rückzugsort sei.

Ziel ‍des Besuchs sei es gewesen, ‌Informationen über den Aufenthaltsort sowie Status der Ex-Offiziere zu sammeln und Möglichkeiten für eine Strafverfolgung oder Auslieferung zu finden, hieß es aus den syrischen Kreisen. Die libanesische Seite machte widersprüchliche Angaben. Zwei Vertreter räumten den Erhalt einer Namensliste ein, bestritten jedoch, dass es sich um ranghohe Offiziere handele. Ein weiterer Regierungsmitarbeiter dementierte, eine solche Forderung erhalten zu haben.

