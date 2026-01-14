IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch

IRW-PRESS: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Januar 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (Germanium Mining, GMC, oder das Unternehmen) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, die Erweiterung seiner zu 100 % optionierten Liegenschaft Lac du Km 35 nahe der Bergbaustadt Chibougamau, Quebec, bekanntzugeben. Die Liegenschaft wurde strategisch um 4 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von über 221 Hektar erweitert und umfasst nun insgesamt 79 Konzessionen mit einer Fläche von 4.371,28 Hektar (43,7 Quadratkilometer).

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, kommentierte: Die Erweiterung der zu 100 % optionierten Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 spiegelt das Bemühen des Unternehmens, seine Landposition in diesem geologisch interessanten Gebiet zu konsolidieren, wider. Wir glauben, dass dieses strategisch erweiterte Profil eine breitere Plattform für künftige Exploration und Bewertung bietet.

Beschreibung der Liegenschaft

Die Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 liegt ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Quebec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, welche die gesamte Liegenschaft von Westen nach Osten durchläuft, sowie über ein Netzwerk von Nebenstraßen.

Unter der Liegenschaft liegt die Vulkan-Sediment-Sequenz der Roy-Gruppe und ihr metamorphisches Gegenstück, der Laganiere-Gneis-Komplex, der die Intrusion Lac Dore, eine mafisch bis ultramafisch stratiforme und synvulkanische Intrusion, beherbergt, sowie der felsische Pluton der späteren Phase, Duberger. All diese Gesteinseinheiten sind Teil des nordöstlichen Abschnitts der Unterprovinz des archaischen Grünsteingürtels Abitibi. Westlich der Liegenschaft wurden die Gesteine in der Grünschieferfazies metamorphosiert, wo das Mineral Chlorit allgegenwärtig ist, während der östliche Teil den Metamorphosegrad Amphibolit erreicht hat.

Ein ausgeprägtes strukturelles Element ist die duktile Faribault Shear Zone (FSZ), die sich mit Ost-Südost-Ausrichtung im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ neigt sich nach Südsüdwesten und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die Grenville Front trennt den Grünsteingürtel Abitibi von den jüngeren mesoproterozoischen Gesteinen und liegt nur wenige Kilometer östlich des Konzessionsgebiets. Die FSZ ist ein wichtiges Merkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen als bevorzugte Leitung für hydrothermale Flüssigkeiten in der Tiefe verbunden sein könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganiere, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganiere, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganiere lieferte einen Wert von 0,02 Prozent (186 Teile pro Million) Germanium. Diese Ergebnisse gelten als historisch. Zur Bestätigung dieser historischen Ergebnisse wurden noch keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen absolviert. Das Unternehmen behandelt sie daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Das Germaniumvorkommen Laganiere liegt unmittelbar neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 Meter x 400 Meter erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganiere befindet sich rund 450 Meter nordöstlich der FSZ, 800 Meter vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund zwei Kilometer westlich der Grenville Front. Außer regionalen Kartierungen und Beprobungen durch staatliche Geologen bleibt das Germaniumvorkommen Laganiere weitgehend unerforscht und wurde übersehen. Das Unternehmen wird sich hauptsächlich auf diesen Bereich konzentrieren.

Jüngste Explorationsarbeiten im Jahr 2024, bestehend aus Prospektionsarbeiten und Beprobungen, lieferten dem Unternehmen 39 Ausbiss-Proben. Werte bis zu 0,27 Prozent Nickel, 0,04 Prozent Kobalt, 0,24 Prozent Kupfer und 0,21 Gramm Gold pro Tonne wurden aus diesen Proben erzielt. Der höchste Zink-Wert beträgt 0,07 Prozent, und nur drei Proben wiesen Zink-Werte über 0,05 Prozent auf. Aufgrund der gewählten Aufschlussmethode wurden die Germaniumwerte als nicht verlässlich betrachtet.

Abgeänderte Vereinbarung - Liegenschaft Lac du Km 35

Das Unternehmen hat eine zweite Änderung an der Options- und Kaufvereinbarung zur Mineralliegenschaft vom 14. Januar 2025 (die Kaufvereinbarung) vorgenommen, die durch eine Änderungsvereinbarung vom 22. April 2025 (die Erste Änderung) geändert wurde, wonach das Unternehmen als Gegenleistung für den Erwerb weiterer Konzessionen insgesamt 200.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) an den Verkäufer ausgibt, allerdings erst nach Abschluss und Annahme der Arbeiten durch das Ministry of Natural Resources of Quebec (MNR). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (die Aktie) und einem Stammaktien-Kaufwarrant (der Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ausgabedatum eine zusätzliche Aktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,60 zu kaufen.

Die Ausgabe der Einheiten unterliegt der Einhaltung der entsprechenden Wertpapiergesetze und Vorschriften der Canadian Securities Exchange (CSE), einschließlich der erforderlichen Annahme der Hinterlegung. Die im Rahmen der Zweiten Änderung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Azure Ridge

Das Unternehmen hat ein kurzes Felderkundungsprogramm in seiner optionierten historischen Mine Azure Ridge abgeschlossen. Das Programm bestand aus Felderkundungsarbeiten und geologischen Beobachtungen. Es handelt sich um vorläufige Arbeiten, die dem Unternehmen ein besseres Verständnis der Liegenschaft ermöglichen sollen. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Schlüsse in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit gezogen.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in mehreren Bergbau-Jurisdiktionen in Nordamerika konzentriert.

Folgen Sie dem Unternehmen auf X.com & LinkedIn

FÜR DAS BOARD

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen über Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dazu gehört unter anderem, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere Zwecke als jene verwenden könnte, die in der Pressemitteilung angegeben sind; ungünstige Marktbedingungen; sowie andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer innewohnenden Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82490

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82490&tr=1

