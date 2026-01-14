IRW-News: Miningscout: Gold, Silber, Kupfer: Australischer Rohstoffentwickler will Großproduktion starten

IRW-PRESS: Miningscout: Gold, Silber, Kupfer: Australischer Rohstoffentwickler will Großproduktion starten

Die australische QMines setzt auf ein zentrales Verarbeitungsmodell für mehrere Kupfer-, Gold- und Silberprojekte in Queensland. Das Unternehmen hat mit neuen Ressourcen, Studien und strategischen Übernahmen die Basis für ein langfristig profitables Abbauprojekt gelegt.

Inmitten einer global erstarkenden Rohstoffnachfrage positioniert sich QMines Limited (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) mit einer wachstumsstarken Strategie: Das australische Unternehmen will mehrere Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen im Bundesstaat Queensland über eine zentrale Verarbeitungsanlage erschließen. Ziel ist es, aus drei benachbarten Projekten über mindestens zehn Jahre hinweg jährlich 20.000 bis 30.000 Tonnen Kupferäquivalent zu produzieren - kosteneffizient, skalierbar und mit wachsendem Ressourcenpotenzial.

Mit dieser Hub-and-Spoke-Strategie - einer zentralen Anlage als Drehscheibe für mehrere Förderstätten - grenzt sich QMines positiv von klassischen Ein-Projekt-Explorern ab. Die Nähe der Projekte zueinander, deren fortgeschrittener Status und solide Wirtschaftlichkeitskennzahlen liefern das Fundament für eine industrielle Entwicklung der Metalle. In einem Umfeld hoher Rohstoffpreise und einer geopolitisch bevorzugter Jurisdiktion wie Australien ist QMines damit ein aussichtsreicher Kandidat für Anleger mit Fokus auf wachstumsstarke Explorationswerte.

Drei Projekte, ein Ziel: Eigenständige Kupferproduktion aus Queensland

Den Kern des Portfolios bildet das vollständig im Besitz von QMines befindliche Projekt Mount Chalmers. Es liegt rund 17 Kilometer nordöstlich von Rockhampton und umfasst eine Fläche von 316 Quadratkilometern. Die historische Kupfer- und Goldmine vor Ort war bis in die 1980er Jahre aktiv. Heute basiert die Neubewertung des Standorts auf einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für eine 1-Million-Tonnen-Prozessanlage, die eine wirtschaftliche Produktion über mehr als zehn Jahre vorsieht. Besonders bemerkenswert: Die Studie weist bereits jetzt niedrige Cashkosten von 2,14 USD pro Pfund Kupfer aus - eine solide Ausgangslage im internationalen Vergleich.

Die jüngste Schätzung der Erzreserven beziffert die Ressourcen auf 9,6 Millionen Tonnen mit Gehalten von unter anderem 0,63 % Kupfer und 0,48 Gramm Gold pro Tonne. Auch Zink, Silber und Schwefel sind enthalten. Inzwischen wurde Mount Chalmers die formelle Bergbaulizenz zugewiesen und damit ein zentraler Schritt in Richtung Produktionsaufnahme vollzogen. Parallel laufen Planungen zur Erweiterung der Vormachbarkeitsstudie (PFS). In einer für 2026 geplanten Aktualisierung sollen auch die benachbarten Projekte Develin Creek und Mount Mackenzie einbezogen werden. Das würde nicht nur die geplante Anlagenkapazität auf 2 Millionen Tonnen verdoppeln, sondern auch die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern.

Mehr Metalle, mehr Kontrolle: Strategische Zukäufe stärken Ressourcenbasis

Develin Creek wurde zunächst mehrheitlich und schließlich zu 100 Prozent übernommen. Das Projekt liegt 90 Kilometer westlich von Rockhampton und enthält mehrere vulkanisch gebundene Massivsulfidvorkommen (VHMS). Die aktualisierte Ressourcenschätzung umfasst 4,2 Millionen Tonnen mit 1,07 % Kupfer und 1,16 % Zink. Besonders hervorzuheben ist, dass durch neue Bohrungen der Anteil der angezeigten Ressourcen auf 70 Prozent gesteigert werden konnte. Damit gewinnt das Projekt deutlich an technischer Verlässlichkeit und wirtschaftlichem Potenzial.

Das jüngste Projekt im Bunde ist Mount Mackenzie. QMines erwarb es im Juli 2025 vollständig von der Resources & Energy Group. Es handelt sich um ein Gold- und Silberprojekt mit bestehender Machbarkeitsstudie und erteilter Bergbaulizenz. Die übernommene Ressource von 3,4 Millionen Tonnen wurde kurz nach dem Erwerb auf 3,3 Millionen Tonnen mit 1,40 Gramm Gold und 8,4 Gramm Silber pro Tonne angepasst. Die Nähe zu den beiden anderen Projekten und die Kompatibilität mit dem geplanten Prozessschema machen Mount Mackenzie zu einem wertvollen Bestandteil der regionalen Wachstumsstrategie.

Marktumfeld: Kupfer bleibt Trendmetall

Kupfer ist mehr als ein zyklischer Rohstoff - es ist zentraler Baustein der globalen Elektrifizierung. Ob E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, Erneuerbare Energien oder Rüstungsindustrie: Die Nachfrage nach Kupfer wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, während neue Großvorkommen weltweit rar bleiben. Analysten erwarten strukturelle Angebotsengpässe - und entsprechende Preissteigerungen.

Australien als Bergbauregion gilt nicht nur wegen seiner geologischen Vielfalt als attraktiv. Die politische Stabilität, transparente Regulierung und moderne Infrastruktur machen es zu einer der bevorzugten Destinationen für Explorationskapital. In Queensland, wo QMines aktiv ist, operieren auch andere namhafte Rohstoffunternehmen. QMines hebt sich mit seiner regional fokussierten und in sich geschlossenen Produktionsstrategie allerdings klar von vielen Wettbewerbern ab.

Bewertung mit Luft nach oben

QMines ist mit einem Börsenwert von rund 21 Millionen Euro (Stand: Januar 2026) und einem Kassenbestand von 9 Millionen AUD solide aufgestellt. Rund 44 Prozent der Aktien befinden sich in den Händen der Top-20-Aktionäre, darunter das Management selbst, was eine strategische Interessengleichheit mit den übrigen Anlegern nahelegt.

Die aktuell vorliegenden Wirtschaftlichkeitsdaten basieren noch auf konservativen Annahmen. Mit der Integration zusätzlicher Ressourcen, dem Ausbau der Verarbeitungsanlage und potenziell weiter sinkenden Kosten erscheint eine Neubewertung mittelfristig plausibel. Auch die geplante Produktionsaufnahme ab 2027 eröffnet Spielraum für eine strategische Neupositionierung im australischen Rohstoffmarkt.

Sollten sich die geplanten Updates der Vormachbarkeitsstudie als ebenso wirtschaftlich erweisen wie die Erstversion für Mount Chalmers, könnte sich QMines vom Projektentwickler zu einem angehenden Produzenten mit relevanter Marktstellung entwickeln.

Wegweisende Meilensteine bieten Hebelchance in Bullenmarkt

Das Jahr 2026 könnte für QMines wegweisend werden. Die aktualisierte Vormachbarkeitsstudie, die im ersten Halbjahr erwartet wird, soll erstmals alle drei Projekte integrieren und die Synergiepotenziale quantifizieren. Anleger werden besonders auf die aktualisierten Cashkosten, den Nettogegenwartswert und die Minenlebensdauer achten. Sollten diese Kennzahlen die Erwartungen übertreffen, könnte das der Aktie neuen Schub verleihen.

Parallel dazu setzt QMines die Exploration fort. Bei Mount Chalmers befinden sich im Umkreis von 1,5 Kilometern drei weitere Lagerstätten, die bislang kaum erkundet wurden. Jede zusätzliche Ressource würde die Minenlebensdauer verlängern und die Wirtschaftlichkeit der zentralen Verarbeitungsanlage verbessern. Bei Develin Creek und Mount Mackenzie laufen ebenfalls weitere Bohrprogramme, die das Potenzial haben, die Ressourcen zu erweitern.

Die Strategie von QMines hebt sich durch den integrierten regionalen Ansatz positiv von vielen anderen Explorern ab. Diese Strategie könnte sich bei erfolgreicher Umsetzung als enormer Wettbewerbsvorteil erweisen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob QMines die gesteckten Erwartungen erfüllen kann, die das Unternehmen mit seinen bisherigen Erfolgen geweckt hat. Für spekulativ orientierte Minenanleger bietet die Aktie von QMines eine chancenreiche Perspektive mit klarem Hebel auf den weiter im vollen Gange laufenden Rohstoffbullenmarkt.

Weitere Informationen zu QMines Limited finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/qmines-limited/

QMines Ltd.

ASX: QML

ISIN: AU0000141533

WKN: A2QSAM

Webseite: www.qmines.com.au

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschließlich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktienoptionen des besprochenen Wertpapiers. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

