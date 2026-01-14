Kreise: EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen

dpa-AFX
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden./vni/DP/nas

