Lob und Kritik für Verschärfung bei Medizin-Cannabis

BERLIN (dpa-AFX) - Pläne der Bundesregierung zu schärferen Regulierungen bei Cannabis auf Rezept stoßen auf ein unterschiedliches Echo. Weil Cannabis tonnenweise für Konsum auf Rezept importiert wird, will die Regierung mit einem Gesetz stärker gegen Missbrauch vorgehen. Künftig soll es den Stoff etwa nicht mehr aus Versandapotheken geben. Polizei- und Ärzte-Vertreter begrüßen einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für solche Verschärfungen bei Medizinal-Cannabis, wie Stellungnahmen zu einer Anhörung des Gesundheitsausschusses heute in Berlin zeigen. Patientenverbände und die Cannabisbranche warnen gegenüber dem Gesundheitsausschuss des Bundestags dagegen vor einer solchen Verschärfung./bw/DP/zb

