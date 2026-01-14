Nach dem Allzeithoch: DAX verteidigt seine Gewinne
Nach der jüngsten Rekordjagd schaltet der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Gang zurück. Der DAX bewegt sich im frühen Handel kaum vom Fleck und verteidigt seine zuvor eroberte Rekordmarke von 25.400 Punkten.
Auch europaweit zeigt sich ein ähnliches Bild: Die großen Börsenbarometer stabilisieren sich nach kurzen Gewinnmitnahmen, während in den USA die Wall Street nach ihrem starken Lauf etwas an Schwung verliert. Vor allem der Technologiesektor präsentiert sich selektiv schwächer, während defensive Segmente gefragt bleiben.
Makroökonomischer Überblick
Der Tag steht ganz im Zeichen mehrerer potenzieller Unsicherheitsfaktoren. In den USA richtet sich der Blick der Investoren auf eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit der von Ex‑Präsident Donald Trump eingeführten Zölle – ein Urteil, das spürbare Auswirkungen auf den Welthandel haben könnte. Zudem stehen in den Vereinigten Staaten nachträgliche Veröffentlichungen der Erzeugerpreise für Oktober und November an, die zusätzliche Hinweise auf den Inflationspfad liefern. Parallel läuft die Berichtssaison der US‑Banken weiter, die als wichtiger Stimmungsindikator für die Konjunktur gilt.
Meistgehandelte Aktien im Blick
Bayer
Die Aktie des Leverkusener Konzerns zeigt sich fester und gehört im DAX zu den auffälligsten Titeln. Auslöser sind neue Aussagen des Managements zur Pharmasparte: Bayer will das Geschäft spätestens ab 2027 wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen und die operative Marge bis 2030 deutlich erhöhen. Die Perspektive eines klareren strategischen Fokus sorgt für erhöhtes Handelsvolumen und frischen Kaufimpuls.
RWE
Der Energiekonzern startet ebenfalls mit Rückenwind in den Handel. RWE zählt zu den Gewinnern der jüngsten britischen Offshore‑Windauktion, bei der Rekordkapazitäten vergeben wurden. Die gesicherten Stromabnahmepreise stärken die Visibilität der Erträge und treiben den Versorgersektor europaweit an.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN27RK
|31,13
|54,00551 USD
|2,47
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TES
|18,05
|69,266855 USD
|4,3
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFU
|16,48
|71,069896 USD
|4,7
|Open End
|Silber
|Bull
|HD4C4A
|52,62
|28,997317 USD
|1,47
|Open End
|Silber
|Bull
|UN11YH
|36,96
|47,247905 USD
|2,1
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Silber
|Call
|UN0UA6
|21,12
|66,00 USD
|3,41
|20.03.2026
|Amazon Inc.
|Call
|HD4QRC
|1,91
|245,00 USD
|6,1
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG23BA
|6,94
|25500,00 Punkte
|19,17
|20.03.2026
|Baidu Inc.
|Call
|UN06AZ
|2,24
|150,00 USD
|3,49
|16.09.2026
|Silber
|Call
|UG4GGF
|37,07
|46,00 USD
|3,46
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Intel Corp.
|Long
|HD7RJJ
|11,35
|35,476288 USD
|4
|Open End
|Nemetschek SE
|Long
|UN1HP9
|7,38
|71,853604 EUR
|5
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN0448
|34,20
|39,77749 USD
|5
|Open End
|LEG Immobilien SE
|Long
|HC2NJX
|3,19
|43,57611 EUR
|3
|Open End
|Adyen B.V.
|Long
|UG4UR3
|3,07
|1048,5581 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.01.2026; 10:00 Uhr;
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen