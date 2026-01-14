Nestlé-Chef entschuldigt sich für Rückruf von Babynahrung

Zürich, 14. Jan (Reuters) - Nestlé-Chef Philipp Navratil hat sich für den Rückruf von Babynahrung entschuldigt.

"Ich möchte mich aufrichtig für die Sorgen ⁠und Unannehmlichkeiten entschuldigen, ‍die dies verursacht haben könnte", sagte er in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft. Es gebe jedoch ‌bislang keine bestätigten Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten.

Im Dezember sei ein Qualitätsproblem ‍in einem Werk in den Niederlanden festgestellt worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die Ursache ein bestimmter Rohstoff von einem der Zulieferer gewesen sei. Daraufhin habe Nestlé die Auslieferung aller Produkte mit dem betroffenen Rohstoff sofort gestoppt. ‍Zudem sei Anfang Januar in Abstimmung ⁠mit den Behörden in allen betroffenen Ländern ein vorsorglicher Rückruf eingeleitet worden. Die Rückrufe seien aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Verfahren ‍für diese Produkte schrittweise in den einzelnen Ländern bekanntgegeben worden.

"Alle Rückrufe sind inzwischen bekanntgegeben worden", ⁠sagte Navratil. Angaben auf der Nestlé-Website zufolge sind Produkte in rund 60 Ländern auf allen Kontinenten zurückgerufen worden, darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Betroffen ‍sind früheren Angaben zufolge ‌bestimmte Chargen der Produkte SMA, Beba, NAN und Alfamino. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Cereulid, einem Giftstoff, der Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. Österreichs Gesundheitsministerium sprach vom größten Rückruf in der Geschichte von Nestlé. Demnach seien mehr als 800 Produkte aus über zehn Fabriken betroffen. Ein Nestlé-Sprecher konnte dies nicht bestätigen.

