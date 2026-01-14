Österreich entlastet Betriebe mit gedeckeltem Industriestrompreis

Wien, 14. Jan (Reuters) - Die österreichische Bundesregierung will mit einem gedeckelten Industriestrompreis und der Zulassung der unterirdischen CO2-Speicherung die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken.

Das ist Teil eines ⁠umfassenden Pakets, auf ‍das sich die Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos bei einer Klausurtagung am Vortag geeinigt hat, wie ‌das Bundeskanzleramt am Mittwoch mitteilte. Die Vergünstigungen beim Strompreis sollen die Industrie jährlich um rund 250 Millionen ‍Euro entlasten und vollständig durch einen zusätzlichen Beitrag der Energiewirtschaft finanziert werden. Details müssen noch ausgearbeitet werden.

Die Regierung in Wien reagiert damit auf hohe Energiepreise und globale Unsicherheiten. Energieintensive Unternehmen wie der Linzer Stahlkonzern Voestalpine hatten zuvor die im internationalen Vergleich hohen Strompreise beklagt, die ihre Wettbewerbsfähigkeit ‍gefährdeten. Zuletzt waren Forderungen laut geworden, dem ⁠deutschen Vorbild bei einem Industriestrompreis zu folgen.

Konkret soll ab dem 1. Januar 2027 ein Industriestrompreis von fünf Cent je Kilowattstunde gelten. Österreich wolle damit wettbewerbsfähig sein, ‍auch "im Hinblick auf die Industriestrompreis-Debatte, die in Deutschland geführt wird", sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Im Nachbarland soll für energieintensive ⁠Betriebe bereits ab 2026 ein subventionierter Strompreis von rund fünf Cent pro Kilowattstunde gelten, zunächst befristet bis Ende 2028.

Österreich liegt beim Industriestrompreis im europäischen Mittelfeld, jedoch deutlich über dem Niveau in den ‍USA oder China. Mit dem ‌gedeckelten Preis entlaste man die heimische Industrie massiv und leiste "einen weiteren Impuls für den Wirtschaftsaufschwung", sagte Stocker.

Weitere Punkte des Pakets sind die Aufhebung des gesetzlichen Verbots der CO2-Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) sowie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Bei öffentlichen Beschaffungen und Förderungen soll künftig ein "Made-in-Europe"-Prinzip gelten. Zur Förderung von Innovationen will die Regierung zudem erstmals neun Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie definieren und bis zum Ende der Legislaturperiode mit rund 2,6 Milliarden ⁠Euro fördern.

