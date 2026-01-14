OTS: Coface Deutschland / Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - ...

Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - für mehr Compliance und bessere Geschäftsentscheidungen Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat eine strategische Partnerschaft mit LSEG Risk Intelligence bekanntgegeben. Ziel ist, die Screening-Lösung World-Check One in die Business Information Plattform Urba360 von Coface zu integrieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht Unternehmen, in einer einzigen Oberfläche weltweit führende Compliance-Tools mit den Kreditrisikodaten von Coface zu kombinieren. In einem Umfeld zunehmender regulatorischer und reputationsbezogener Risiken müssen Unternehmen ihre Geschäftspartner heute weit über rein finanzielle Kriterien hinaus bewerten. Die Kooperation zwischen Coface und LSEG Risk Intelligence bietet eine konkrete Lösung: Sie ergänzt Urba360 um eine Compliance-Komponente, die die Kreditrisikoanalyse sinnvoll erweitert. LSEG Risk Intelligence - ein globaler Compliance-Partner Coface hat sich für LSEG Risk Intelligence aufgrund seiner internationalen Abdeckung, anerkannten Expertise in Risiko- und Compliance-Fragen sowie der Zuverlässigkeit seiner Services entschieden. Mit World-Check One stellt LSEG Risk Intelligence eine umfassende, strukturierte und regelmäßig aktualisierte Datenbank für Risikoinformationen bereit. Dadurch profitieren Coface Kunden von schnelleren und effizienteren Compliance-Prozessen im Einklang mit internationalen Vorschriften. Nahtlose Integration in Urba360 World-Check One ermöglicht die Überwachung von Risiken wie internationalen Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEPs), negativen Medienberichten oder behördlichen Maßnahmen. Dieses Tool ist ab sofort direkt über Urba360 verfügbar. Von KMU bis Global Player - ein Angebot für alle Firmengrößen Ein Compliance-Screening ist nicht nur für große, international tätige Unternehmen relevant. Die Lösung richtet sich auch an mittelständische Betriebe und Unternehmen mit rein nationaler Ausrichtung. Jede Organisation mit Lieferanten oder einem Vertriebsnetz kann von diesen Tools profitieren, um regulatorische, finanzielle und reputationsbezogene Risiken zu begrenzen. Jörg Diewald, Director Business Information Services and Partnerships bei Coface : "Durch diese Partnerschaft unterstreicht Coface seinen Anspruch, eine globale Referenz für vertrauenswürdige Unternehmensinformationen zu sein, die verantwortungsvolles Wachstum fördern. Wir investieren in Innovation und strategische Allianzen, um unseren Kunden in einem komplexen regulatorischen Umfeld die besten Lösungen für das Risikomanagement zu bieten." Teodora Christova, Global Partner Director bei LSEG Risk Intelligence : "Mit dieser Partnerschaft bündeln LSEG und Coface ihre Stärken, um Unternehmen weltweit eine integrierte Risikomanagementlösung zu bieten. Durch die Einbindung der bewährten World-Check-Daten, die weltweit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität genutzt werden, in die Urba360-Plattform von Coface, entsteht ein leistungsstarkes Tool für Compliance und Bonitätsprüfung. Das Ergebnis: stärkere Due Diligence, geringeres Risiko und schnellere, fundierte Geschäftsentscheidungen." Pressekontakt: Coface, Niederlassung in Deutschland Sebastian Knierim - Pressesprecher - Tel. 06131/323-335 mailto:sebastian.knierim@coface.com http://www.coface.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6196339 OTS: Coface Deutschland