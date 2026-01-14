Pressestimme: "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lage in Iran

"Das Regime in Teheran kämpft mit aller Härte um seine Herrschaft, so viel scheint sicher. Ist es deswegen schon am Ende, wie der Bundeskanzler sagt? . Die Niederlage der Revolutionsgarden im strategischen Ringen mit Israel, vor allem aber die schwierige wirtschaftliche Lage haben die ohnehin geringe Popularität des Regimes sicherlich nicht vergrößert. Trotzdem sollte man mit Prognosen über seine Durchhaltefähigkeit vorsichtig sein. . Deshalb stellt sich schon die Frage, wie Europa und die Vereinigten Staaten reagieren (vom Westen mag man ja schon kaum noch sprechen). . Die Europäer werden wie üblich reden ("besorgt" sein), aber nicht entscheidend handeln. . Am Ende läuft es wieder auf den früheren Isolationisten Trump hinaus, der weit mehr Mittel hat als die Zölle, mit denen er den Druck jetzt als Erstes erhöht hat."/yyzz/DP/men

