Pressestimme: 'Handelsblatt' zur fragilen Versorgungslage bei Gas

"Versorgungssicherheit lässt sich mit den Gesetzen des Marktes nicht verlässlich erreichen. Manchmal erscheint es ökonomisch nicht sinnvoll, Gasvorräte anzulegen, obwohl es strategisch geboten wäre. Wer weiß denn schon, ob sich die Versorgung mit LNG dauerhaft und unterbrechungsfrei gewährleisten lässt? Also wird sich wohl der Staat ein Modell ausdenken müssen, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das Modell sollte schlank und pragmatisch sein, nur die Lücke füllen, die der Markt allein nicht zu schließen vermag. Und es sollte europäisch abgestimmt sein. Nein, das ist kein schleichender Einstieg in eine Verstaatlichung der Energiewirtschaft, es ist schlicht ein Gebot der Vernunft."/yyzz/DP/men

