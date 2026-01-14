Pressestimme: "Nordwest-Zeitung" zu Erbschaftssteuer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Erbschaftssteuer:

"Was das SPD-Konzept angeht, so ist das Schröpfen des Mittelstandes ausgerechnet in einer Phase des wirtschaftlichen Niedergangs eine prima Idee! Aber natürlich nur, wenn man dazu beitragen will, diesen Abstieg noch zu beschleunigen. Da helfen auch keine Nebelkerzen wie die Fünf-Millionen-Schwelle für Betriebsvermögen. Die sind bei den meisten Mittelständlern schnell erreicht. Kommen solche enteignungsgleichen Eingriffe ins Eigentum, lohnt sich Unternehmertum im Lande noch weniger."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine12. Jan. · dpa-AFX
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine
Zentralbanken betonen Unabhängigkeit
Internationale Notenbanker stellen sich hinter Fed-Chefgestern, 12:18 Uhr · dpa-AFX
Internationale Notenbanker stellen sich hinter Fed-Chef
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News