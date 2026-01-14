Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Dry January

"Nürnberger Nachrichten" zum Dry January:

"Ganz konkret ist der Stellenwert alkoholischer Getränke in den vergangenen Jahren gesunken, während das Angebot an alkoholfreien Drinks steigt und sich größter Beliebtheit erfreut. Auch in Bayern haben das zahlreiche Brauereien längst erkannt. Der Verzicht auf Alkohol ist nichts Besonderes mehr, ist nicht mehr uncool, ist vielmehr Ausdruck einer bewussteren Lebensweise. Und insbesondere die junge Generation hat verinnerlicht, anderen nicht in Entscheidungen hereinzureden. Leben und leben lassen, das würde nicht nur bei der Getränkebestellung, sondern auch in vielen anderen Konstellationen guttun."/yyzz/DP/men

