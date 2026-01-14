Raus aus der Defensive - Wie die SPD die politische Debatte prägen will

- von Markus Wacket -

Berlin, 13. Jan (Reuters) - Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel dürften in der SPD-Spitze nicht allzu ruhig gewesen sein: Kaum versammelte sich der Bundestag wieder, da legte die Fraktion schon drei eng bedruckte Seiten mit guten Vorsätzen für das Land vor - darunter faktisch ein Abschiebeverbot für ⁠Migranten und Flüchtlinge in Jobs.

Wenig ‍später präsentierte die Fraktion einen "Deutschlandkorb" mit Lebensmitteln, der für die Bürger zum Schnäppchenpreis zu haben sein müsse. Dann kitzelten SPD-Führung und Fraktionsexperten den Koalitionspartner mit einem Erbschaftsteuerkonzept, mit dem den "Superreichen" Milliarden abgenommen werden sollen. Ein kleines Feuerwerk zum Jahresstart, das die ‌bösen Geister der Umfragen vertreiben und unter dem sich alle Gruppen und Grüppchen der Partei versammeln soll.

"Ich freue mich, dass wir die Debatte bestimmen und prägen", sagte SPD-Geschäftsführer Dirk Wiese mit Blick ‍auf die Erbschaftsteuer. "Die SPD will zeigen, dass sie nicht brav den Koalitionsvertrag abarbeiten kann", sagt ein anderer führender Genosse. "Da wollen wir ein bisschen in die Vorhand kommen." Soll heißen: Die SPD muss endlich in die Offensive.

SPD KONNTE VON UNIONSPROBLEMEN NICHT PROFITIEREN

Dabei schien das erste Jahr der schwarz-roten Koalition für die Sozialdemokraten nicht so schlecht gelaufen zu sein. Schwierige Themen wie der härtere Migrationskurs wurden von der Fraktion geschluckt, die holprige Wehrdienstdebatte überstanden. Größere Aufstände des starken linken Flügels in der Fraktion blieben trotz des ungeliebten Koalitionspartners aus. Vor allem stand man im ‍Vergleich nicht so schlecht da. Bei der Verfassungsrichterwahl und vor allem dem Rentenpaket zeigte ⁠sich die Union uneins und zersplittert.

Nur: Profitieren konnte die SPD nicht. In Umfragen erreicht sie meist nicht einmal die gut 16 Prozent der Bundestagswahl vor knapp einem Jahr. 2026 stehen gleich fünf Landtagswahlen an. Die nächsten im März, vor allem mit der wichtigen Abstimmung in der SPD-Hochburg Rheinland-Pfalz. Sollte die SPD ‍dort die Führungsrolle verlieren, wird es ungemütlich - auch für die Parteiführung um Vizekanzler Lars Klingbeil, der schon mit einem vergleichsweise schwachen Ergebnis auf dem Parteitag im Sommer angezählt wurde.

RHEINLAND-PFALZ-WAHL FÜR SPD ZENTRAL

Ein solcher Dämpfer würde ⁠vor allem die linken Gruppen in der SPD beleben, warnt der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der Uni Chemnitz: "Sollte die SPD wichtige Wahlen verlieren, wird sich vor allem der linke Flügel der Partei melden und fordern, es anders zu machen." Das würde die Koalition mit der Union noch schwieriger machen. "Auch daher betont die SPD klassisch eher linke Themen gerade jetzt."

Bisher konnte die SPD-Führung ‍eine größere Bewegung verhindern, auch weil man zahlreiche Linke in Fraktion und ‌Partei rund um Klingbeil positionierte. Die Mitgliederinitiative gegen die Abschaffung des Bürgergelds, ein gemeinsames Papier der SPD-Arbeitsgemeinschaft "Migration und Vielfalt" mit den Grünen gegen die Verschärfung des Asylrechts oder das Ausbremsen von Martin Hikel als Kandidat für die Berlinwahl durch die Linken blieben so Einzelaktionen. Unter dem Motto "Zusammen ist unsere Stärke" stellte die SPD-Fraktion ihre jüngsten Vorschläge vor - und das soll ein Signal nach innen sein.

Höhne sieht die SPD vor einer schwierigen Aufgabe: "Die großen Fragen wie die soziale Gerechtigkeit in einer Koalition beziehungsweise in der Regierung grundsätzlich zu thematisieren, ist nicht leicht." Die SPD sei einerseits unter Druck durch die Linkspartei, aber auch durch das BSW. "Zudem sind die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas Teil der Regierung, was deren Beinfreiheit schmälert." Sie können nicht allzuweit vom Regierungskurs abweichen. "Das ist ein Hemmschuh, eine Gratwanderung, ein Spagat", sagt Höhne.

Wie der gemeistert wird, könnte sich ⁠in wenigen Wochen zeigen. Dann trifft sich die SPD-Spitze zur Klausur. Zunächst soll es um das neue Grundsatzprogramm gehen. Doch mit weiteren Vorstößen zu sozialdemokratischen Lieblingsthemen wie Steuern im Schatten der Landtagswahlen im März ist zu rechnen. "Das Feuerwerk wird auch im Februar noch nicht verloschen sein", zeigt sich ein Genosse zuversichtlich.

(Redigiert ‍von Thomas Seythal)