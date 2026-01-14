RWE erhält in britischer Offshore-Auktion Zuschlag über 6,9 Gigawatt - Kursplus

ESSEN/SWINDON (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE war bei der jüngsten Offshore-Wind-Auktion in Großbritannien erfolgreich. Insgesamt habe RWE in der siebten Ausschreibungsrunde (AR7) Zuschläge für eine Kapazität von 6,9 GW erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Es handelt sich dabei um die in der britischen Nordsee gelegenen Windparks Norfolk Vanguard East und West sowie zwei Projekte in der Dogger Bank South und das RWE-Projekt Awel y Môr in der Irischen See. Die Aktie zog 3 Prozent an. Analysten sehen den Dax -Konzern als großen Gewinner der Ausschreibungsrunde.

Weiterhin kündigte RWE an, mit der Beteiligungsgesellschaft KKR eine langfristige Partnerschaft vereinbart zu haben, um die Projekte Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West gemeinsam zu realisieren. KKR beteiligt sich dafür mit 50 Prozent an den Windparks. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion im Sommer erwartet./lew/stk

