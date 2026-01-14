S&P 500® - Warum das Dezembertief so wichtig ist!

Technische Analysten lieben den Blick in die Vergangenheit. Aber warum sollte gerade die Rückspiegelbetrachtung wertvolle Rückschlüsse für die Zukunft zulassen? Neben der übergeordneten Begründung, dass die Psychologie der Marktteilnehmer zur Ausprägung wiederkehrender Muster führt, möchten wir heute einen weiteren Beleg für diese These liefern. Auf Basis der S&P 500®-Daten seit 1929 haben wir untersucht, welche Auswirkungen ein Unterschreiten des Dezembertiefs im Januar für die Erfolgsaussichten des Gesamtjahres besitzt. Wird das Dezembertief zu Jahresbeginn unterschritten, dann schmälert das die Perspektiven des gesamten Folgejahres. So beträgt die durchschnittliche Jahresrendite bei einer negativen Weichenstellung nur noch schmale 2 %. Und auch die Wahrscheinlichkeit für steigende S&P 500®-Notierungen wird negativ beeinflusst. Andersherum funktioniert die „Selektion“ ebenfalls: Wird das Dezembertief im Januar nicht unterschritten, dann erweist sich das als Rendite- (10,7%) und Wahrscheinlichkeitstreiber (74,6%) für steigende Notierungen. Beide Prozentsätze liegen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben aller Jahre. Der S&P 500® hat sein Dezembertief bei 6.720 Punkten ausgeprägt, womit schon mal ein wichtiges Risikolevel definiert wäre.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBCl² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, HSBC²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.