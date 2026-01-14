Wirtschaftliches Wachstum erwartet

Starker Zinsüberschuss und Aktienhandel beschert Bank of America mehr Gewinn

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.

Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bank of America

Das könnte dich auch interessieren

Empfehlungen
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslich12. Jan. · dpa-AFX
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslich
Auf Analystenkonferenz
Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskursheute, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs
Schweizer Großbank
UBS-Chef Ermotti plant laut Financial Times Rücktritt für April 2027gestern, 08:38 Uhr · Reuters
UBS-Chef Ermotti plant laut Financial Times Rücktritt für April 2027
Nach Chefwechsel
BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartalheute, 11:50 Uhr · dpa-AFX
BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News