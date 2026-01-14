Starkes Weihnachtsgeschäft treibt Mulberry-Umsatz an

14. Jan (Reuters) - Der britische Luxus-Taschenhersteller Mulberry hat entgegen dem allgemeinen Trend im Weihnachtsgeschäft zugelegt.

Der Umsatz stieg im ⁠dritten Quartal ‍um 5,3 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund dafür seien robuste ‌Verkäufe zum vollen Preis gewesen, die von einer Konzentration auf den heimischen ‍Markt getragen wurden. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an: Die Aktien legten um mehr als sieben Prozent zu. Die Zahlen stehen im Gegensatz zum schwachen britischen Einzelhandelsmarkt. Dort ‍waren die Ausgaben der Verbraucher im ⁠Dezember um 1,7 Prozent zurückgegangen, da viele Kunden auf Rabatte warteten.

Ähnlich wie der größere Konkurrent Burberry ‍konzentriert sich Mulberry auf sein britisches Erbe, um bei den heimischen Kunden zu ⁠punkten. Diese Strategie trägt dem Vorstand zufolge Früchte. Die Einzelhandelsumsätze zum vollen Preis seien um 19 Prozent gestiegen, wobei die Designerlinien Roxanne, ‍Hackney und Bayswater besonders ‌gefragt waren. "Wir haben eine disziplinierte Kostenkontrolle beibehalten und gleichzeitig den Verkauf zum vollen Preis gesteigert, indem wir Produkte anbieten, die bei den Kunden zum richtigen Preis Anklang finden", erklärte Konzernlenker Andrea Baldo.

(Bericht von Ankita Bora and Pushkala Aripaka in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)