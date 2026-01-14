Tesla stimmt Mediation in Klage wegen Rassismusvorwürfen zu

New York, 14. Jan (Reuters) - Tesla hat einer Mediation zugestimmt, um eine Klage der ⁠US-Aufsichtsbehörde EEOC ‍beizulegen.

In der Klage wird dem Elektroautobauer vorgeworfen, die massive und ‌weit verbreitete Schikanierung schwarzer Mitarbeiter in seinem Werk in ‍Fremont in Kalifornien geduldet zu haben. Man arbeite mit Tesla an der Auswahl eines Mediators, teilte die Behörde für Chancengleichheit am Arbeitsplatz (EEOC) am ‍Dienstag bei einem Bundesgericht ⁠in San Francisco mit. Die Verhandlungen könnten im März oder April beginnen. ‍Sollte die Mediation scheitern, müssten beide Seiten dem zuständigen Richter ⁠bis zum 17. Juni einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreiten. Die EEOC hatte Tesla im ‍September 2023 verklagt ‌und dem Unternehmen vorgeworfen, schwarze Mitarbeiter seien unter anderem mit rassistischen Beleidigungen sowie mit Graffiti von Hakenkreuzen und Galgenschlingen schikaniert worden. Tesla bestreitet die Vorwürfe.

