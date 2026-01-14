Trump: Kommen mit Venezuela sehr gut zurecht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der Nummer eins gehabt, ohne einen Namen zu nennen. Inhalte machte er nicht bekannt. Aktuell steht die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez an der Spitze des südamerikanischen Landes. Ohne ihren Namen zu nennen, sagte Trump: Sie sei eine großartige Person. Worauf er sich konkret bei seiner aktuellen Einschätzung zu Venezuela bezog - etwa womöglich im Kontext der Ölindustrie oder von politischen Gefangenen - machte Trump nicht deutlich./rin/DP/nas