USA drohen Iran mit Konsequenzen bei Hinrichtung von Demonstranten

Dubai/Washington, 14. Jan (Reuters) - Angesichts von Berichten über eine bevorstehende Hinrichtung im Iran haben die USA der Führung in Teheran mit Konsequenzen gedroht.

Sollte das Regime anfangen, ⁠Demonstranten zu hängen, ‍werde es eine sehr scharfe Reaktion geben, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CBS. Einer ‌kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll ein 26-jähriger Mann bereits am Mittwoch hingerichtet werden. Das US-Außenministerium forderte zudem alle ‍amerikanischen Staatsbürger auf, den Iran umgehend zu verlassen. Trump erneuerte auf seiner Plattform Truth Social sein Hilfsversprechen an die Protestierenden und rief sie auf, die Namen der Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen würden.

Die Proteste im Iran dauern seit Ende ‍Dezember an. Während die iranischen Behörden die Zahl ⁠der Todesopfer auf rund 2000 beziffern, meldete die Menschenrechtsorganisation HRANA am Dienstag, dass unter den von ihr bestätigten 1850 getöteten Demonstranten auch fast 17.000 Menschen festgenommen ‍worden seien. Um die Informationsblockade der Regierung zu umgehen, ist im Iran einem Bericht zufolge nun der Satelliten-Internetdienst Starlink ⁠kostenlos verfügbar. International wachsen die Spannungen: Russland verurteilte eine subversive Einmischung von außen, während der iranische UN-Botschafter die USA und Israel in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat für die Gewalt verantwortlich machte.

Die ‍Proteste haben auch in Deutschland zu ‌deutlichen Reaktionen geführt. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte: "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen." Das Auswärtige Amt bestellte den iranischen Botschafter ein und verurteilte das Vorgehen des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung als brutal. Auch andere europäische Staaten wie Frankreich und Großbritannien protestierten auf diplomatischem Wege gegen die Gewalt.

(Bericht von Elwely Elwelly, Bo Erickson, Susan Heavey, Joey Roulette, Doina Chiacu, Michelle Nichols, Bhargav Acharya, ⁠Ismail Shakil und Maxim Rodionov. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)