USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich im November besser als erwartet entwickelt. Sie legten im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent gesunken, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,5 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden./jkr/jha/

Das könnte dich auch interessieren

US-Konjunktur
Michigan-Konsumklima legt kräftig zu09. Jan. · dpa-AFX
In einem Supermarkt in den USA.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News