USA erhöhen angesichts steigender Opferzahlen Druck auf Iran

Dubai/Washington, 14. Jan (Reuters) - Die USA erhöhen angesichts steigender Opferzahlen bei den Massenprotesten im Iran den Druck auf die Regierung in Teheran.

Bei den Kundgebungen sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation HRANA vom Mittwoch 2571 Menschen getötet worden. Trotz des Einsatzes massiver Gewalt gegen die Regierungsgegner hat ⁠US-Präsident Donald Trump am Dienstag ‍die Demonstranten zur Fortsetzung der Proteste aufgefordert. Wie er die Menschen, die die Repräsentanten der Islamischen Republik vertreiben wollen, konkret unterstützen könnte, ließ Trump offen. Er schloss ein militärisches Vorgehen nicht aus und kündigte neue Sanktionen an.

Die iranische ‌Führung sieht die USA und Israel hinter den Protesten. Die Todesfälle seien auf "terroristische Akteure" zurückzuführen, die aus dem Ausland gesteuert würden. Ein iranischer Vertreter hatte am Dienstag erstmals eine Gesamtzahl ‍der Todesopfer genannt und von etwa 2000 Getöteten gesprochen. HRANA zufolge handelt es sich bei den Opfern um 2403 Demonstranten, 147 regierungsnahe Personen, zwölf Minderjährige und neun unbeteiligte Zivilisten. Der iranische Justizchef Gholamhossein Mohseni Edschei forderte am Mittwoch eine schnelle Bestrafung derjenigen, "die Menschen enthauptet oder verbrannt haben".

Sollte die Regierung anfangen, Demonstranten zu hängen, werde es eine sehr scharfe Reaktion geben, hat Trump dem Sender CBS am Dienstag gesagt. Auf seiner Plattform Truth Social erneuerte er sein Hilfsversprechen und rief die Demonstranten auf, die Namen der ‍Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen ⁠würden. Das US-Außenministerium forderte zudem alle amerikanischen Staatsbürger auf, den Iran umgehend zu verlassen. Einer kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll ein 26-jähriger Mann bereits am Mittwoch hingerichtet werden.

CHINA PROTESTIERT GEGEN STRAFEN FÜR HANDELSPARTNER IRANS

Um die regierungsfeindlichen Proteste zu unterstützen, will Trump Importe aus Ländern, die Handel mit dem Iran ‍treiben, um 25 Prozent erhöhen. China, ein Hauptabnehmer iranischen Öls, kritisierte diesen Schritt umgehend. Die Öl-Exporte stellen eine der wichtigsten Einnahmequellen der Islamischen Republik dar. Bereits am Samstag hatten nach Angaben aus israelischen ⁠Regierungskreisen der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Außenminister Marco Rubio die Möglichkeit einer US-Intervention im Iran erörtert. Die Regierung in Teheran hat für diesen Fall mit Vergeltungsschlägen auf Israel sowie auf US-Stützpunkte und -Schiffe gedroht.

Auslöser der Proteste, die am 28. Dezember begannen, war der Wertverfall der iranischen Währung Rial. Sie weiteten sich jedoch schnell zu landesweiten Demonstrationen mit ‍Forderungen nach einem Sturz der klerikalen Führung aus. Die Unruhen stellen ‌die größte innenpolitische Herausforderung für die Führung in Teheran seit mindestens drei Jahren dar. Sie fallen in eine Zeit, in der der internationale Druck auf den Iran wegen seines Atom- und Raketenprogramms zunimmt. Anzeichen für einen Bruch innerhalb der Sicherheitselite, der das seit der Islamischen Revolution von 1979 herrschende System gefährden könnte, gibt es bislang nicht.

International wachsen die Spannungen: Russland verurteilte eine Einmischung von außen, während der iranische UN-Botschafter die USA und Israel in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat für die Gewalt verantwortlich machte. Die Proteste haben auch in Deutschland zu deutlichen Reaktionen geführt. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte: "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen." Das Auswärtige Amt bestellte den iranischen Botschafter ein und verurteilte das Vorgehen des iranischen Regimes gegen die ⁠eigene Bevölkerung als brutal. Auch andere europäische Staaten wie Frankreich und Großbritannien protestierten auf diplomatischem Wege gegen die Gewalt.

(Reuters-Büro Dubai.; Geschrieben von Isabelle Noack und Hans Busemann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)