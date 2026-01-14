USA stufen drei Ableger der Muslimbruderschaft als Terrororganisationen ein

13. Jan (Reuters) - Die USA haben die Ableger der Muslimbruderschaft in Ägypten, dem Libanon und Jordanien als Terrororganisationen eingestuft.

Das US-Finanzministerium ⁠begründete den ‍Schritt am Dienstag mit deren Unterstützung der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas. Zudem hätten sie gewaltsame Angriffe ‌auf Israel und Partner der USA vorangetrieben. Die Gruppen gäben sich als legitime ‍zivile Organisationen aus, unterstützten hinter den Kulissen jedoch Terrorgruppen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Einstufung als "Specially Designated Global Terrorists" zieht Finanzsanktionen nach sich.

Das ägyptische Außenministerium begrüßte die Entscheidung. Es handele sich um einen ‍entscheidenden Schritt, der die Bedrohung der ⁠regionalen Sicherheit durch die extremistische Ideologie der Gruppe widerspiegele. US-Präsident Donald Trump hatte das Verfahren Ende November eingeleitet und ‍Außenminister Marco Rubio sowie Finanzminister Scott Bessent mit der Prüfung beauftragt.

Die in den 1920er ⁠Jahren in Ägypten gegründete Muslimbruderschaft zählt zu den ältesten und einflussreichsten islamistischen Bewegungen der arabischen Welt. In Ägypten gewann sie 2012 die erste freie ‍Präsidentschaftswahl, wurde aber ein ‌Jahr später nach Massenprotesten vom Militär gestürzt und wird dort seither scharf verfolgt. Während sie in vielen Ländern im Untergrund agiert, ist sie in anderen offiziell anerkannt. Die Bruderschaft selbst hat nach eigener Darstellung der Gewalt abgeschworen.

