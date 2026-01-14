USA: Umsetzung von Gaza-Friedensplan geht in nächste Phase

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsetzung des Gaza-Friedensplans geht nach Angaben der USA in die zweite Phase. Darin gehe es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens, teilte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X mit./cir/DP/nas

