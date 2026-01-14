Videoanalyse 14.01.2026
Adobe fällt weiter: Das ist jetzt wichtig
onvista · Uhr
Adobe rutscht erneut ab und die Erholung seit den letzten Zahlen ist fast komplett weg.
Der Chart zeigt eine klare Bewegung nach unten. Martin erklärt, worauf Anleger jetzt achten sollten.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 12.01.2026Trump kritisiert Exxon Mobil: Was Anleger jetzt wissen müssen12. Jan. · onvista
Videoanalyse 12.01.2026Walmart baut Drohnenlieferungen aus und setzt auf KI: Aktie steigt12. Jan. · onvista
Videoanalyse 09.01.2026Applied Digital: Gute Zahlen, aber beim Chart ist Vorsicht angesagt09. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
AnlagestrategieDrei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindheute, 16:30 Uhr · onvista
Trading-ImpulsAlles hängt an dieser Marke: Kommt jetzt Schwung in die VW-Aktie?gestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista