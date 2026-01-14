Videoanalyse 14.01.2026

JPMorgan gibt deutlich nach

onvista · Uhr
JPMorgan gibt deutlich nach und fällt um etwa 4,2 Prozent. Ein Rücksetzer, der bei der Aktie nicht ungewöhnlich ist.

Martin erklärt, wie die Bewegung einzuordnen ist und worauf Anleger jetzt achten sollten.

JP Morgan

