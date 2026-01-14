Vor Krisentreffen - Trump betont Anspruch auf Grönland

Washington/Nuuk, 14. Jan (Reuters) - Unmittelbar vor einem Krisentreffen im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach einer Kontrolle Grönlands durch die USA bekräftigt.

Alles andere als Grönland "in den Händen" der Vereinigten Staaten sei inakzeptabel, schrieb ⁠Trump am Mittwoch in ‍den sozialen Medien. Die Außenminister Dänemarks und Grönlands wollten sich im Tagesverlauf mit US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio in Washington treffen, um über die Lage zu beraten.

Grönland ist ‌dänisches Territorium, beide Regierungen lehnen das Ansinnen Trumps bislang vehement ab und werden dabei von den europäischen Partnern unterstützt. "Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland für ‍die nationale Sicherheit. Es ist entscheidend für den Golden Dome, den wir bauen", schrieb Trump mit Blick auf das geplante US-Flugabwehrsystem. "Die Nato sollte uns den Weg ebnen, es zu bekommen." Er fügte hinzu: "Die Nato wird mit Grönland in den Händen der VEREINIGTEN STAATEN weitaus schlagkräftiger und effektiver."

In Washington wollten die Außenminister Dänemarks und Grönlands, Lars Lokke Rasmussen und Vivian Motzfeldt, zur Deeskalation der Lage beitragen. "Dies ist das ‍wichtigste Treffen in der modernen Geschichte Grönlands", sagte der Experte Noa ⁠Redington der Nachrichtenagentur Reuters. Die grönländische Führung scheint ihre Strategie mittlerweile zu ändern und betont nun die Einheit mit Dänemark, anstatt den Weg in die Unabhängigkeit zu unterstreichen. "Dies ist nicht die Zeit, mit unserem Recht auf Selbstbestimmung ‍zu spielen, wenn ein anderes Land davon spricht, uns zu übernehmen", sagte Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen der Zeitung "Sermitsiaq". "Hier und jetzt sind wir Teil des Königreichs, und wir stehen ⁠zum Königreich."

"SIE KÖNNEN AUF UNS ZÄHLEN"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch Dänemark und Grönland erneut ihre Unterstützung zu: "Sie können auf uns zählen." Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot bezeichnete die US-Forderungen als Erpressung, die aufhören müsse. Frankreich werde zudem am 6. Februar ein Konsulat ‍in der grönländischen Hauptstadt Nuuk eröffnen. Auch die Bundesregierung ‌hat sich an die Seite der beiden Länder gestellt, plant nach Aussage von Regierungssprecher Stefan Kornelius derzeit aber kein Konsulat in Grönland.

Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte bei einem Besuch in Washington Anfang der Woche betont, nur die Grönländer und Dänen könnten über ihre Zukunft entscheiden. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden werden könne. Trumps Wunsch nach einer Übernahme Grönlands steht auch im Gegensatz zur Meinung der US-Bevölkerung. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge befürworten nur 17 Prozent der Amerikaner die Bemühungen, während 47 Prozent sie ablehnen.

