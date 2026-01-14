Zalando mit KI-Fokus, J.P. Morgan-Zahlen, Adobe unter neuem Druck
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Verbio, SMA Solar, Zalando, RWE, Delta Air Lines, J P. Morgan Chase, Boeing, Meta Platforms, L3Harris Technologies, Adobe.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Zalando – Analysten-Upgrade & KI-Fokus
Ein deutlich angehobenes Kursziel, neue Fantasie rund um künstliche Intelligenz und die Frage, wie belastbar der Investment-Case wirklich ist. Warum Zalando plötzlich wieder stärker auf den Radarschirmen institutioneller Investoren auftaucht.
J.P. Morgan – Quartalszahlen & Ausblick
Starke Erträge, robuste Marktsparten und zugleich wachsende Unsicherheiten. Was hinter den aktuellen Zahlen steckt, warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert und welche Signale die Guidance sendet.
Adobe – Neue Konkurrenz durch Apple
Ein neues Software-Bundle sorgt für Bewegung im Kreativmarkt. Preisdruck, KI-Umbruch und sinkende Erwartungen: Warum Analysten bei Adobe vorsichtiger werden und was das für die Aktie bedeutet.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–