Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Zalando – Analysten-Upgrade & KI-Fokus

Ein deutlich angehobenes Kursziel, neue Fantasie rund um künstliche Intelligenz und die Frage, wie belastbar der Investment-Case wirklich ist. Warum Zalando plötzlich wieder stärker auf den Radarschirmen institutioneller Investoren auftaucht.

J.P. Morgan – Quartalszahlen & Ausblick

Starke Erträge, robuste Marktsparten und zugleich wachsende Unsicherheiten. Was hinter den aktuellen Zahlen steckt, warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert und welche Signale die Guidance sendet.

Adobe – Neue Konkurrenz durch Apple

Ein neues Software-Bundle sorgt für Bewegung im Kreativmarkt. Preisdruck, KI-Umbruch und sinkende Erwartungen: Warum Analysten bei Adobe vorsichtiger werden und was das für die Aktie bedeutet.