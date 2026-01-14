Dax gibt nach

Zalando mit KI-Fokus, J.P. Morgan-Zahlen, Adobe unter neuem Druck

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Verbio, SMA Solar, Zalando, RWE, Delta Air Lines, J P. Morgan Chase, Boeing, Meta Platforms, L3Harris Technologies, Adobe.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Zalando – Analysten-Upgrade & KI-Fokus

Ein deutlich angehobenes Kursziel, neue Fantasie rund um künstliche Intelligenz und die Frage, wie belastbar der Investment-Case wirklich ist. Warum Zalando plötzlich wieder stärker auf den Radarschirmen institutioneller Investoren auftaucht. 

J.P. Morgan – Quartalszahlen & Ausblick

Starke Erträge, robuste Marktsparten und zugleich wachsende Unsicherheiten. Was hinter den aktuellen Zahlen steckt, warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert und welche Signale die Guidance sendet. 

Adobe – Neue Konkurrenz durch Apple

Ein neues Software-Bundle sorgt für Bewegung im Kreativmarkt. Preisdruck, KI-Umbruch und sinkende Erwartungen: Warum Analysten bei Adobe vorsichtiger werden und was das für die Aktie bedeutet.  

