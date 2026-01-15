AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte gefragt nach TSMC-Ausblick - ASML auf Rekord

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

FRANKFURT/AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Für Halbleiterwerte zeichnet sich am Donnerstag ein starker Tag ab. Für gute Stimmung sorgt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) mit seinen Geschäftszahlen und dem starken Ausblick für das erste Quartal. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ab.

Für die Aktien des Chipausrüsters ASML erzielten auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich mit über 5 Prozent Kursplus gar einen frischen Rekord. Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der US-Anrechtsscheine von ASML beim Kursziel von 1.550 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Dynamik bei Wafer Fab Equipment (WFE), also Maschinen zur Herstellung von Wafern, sei robust, schrieb Srini Pajjuri. Zudem befänden sich Lithografiesysteme in einem sekulären Wachstumstrend.

Im Fokus stehen auch die Ausrüsteraktien Aixtron und Suss Microtec sowie die Chiphersteller Infineon und STMicro ./ag/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
ASML Holding (ADR)
TSMC Taiwan Semiconductor
Infineon
Aixtron
SUSS MicroTec
STMicroelectronics

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
New York Ausblick: Dow bleibt unter 50.000 Punkten hängengestern, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News